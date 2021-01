Volonter zaplakao: Nemam više zavoja i gaza, a previjam stare u selima u koja nitko ne ide

Sumrak se spuštao na Petrinju, kod šatora gradskog Crvenog križa skupilo se svijeta. Volonter Vlastimir odgovarao je na tko zna koji telefonski poziv toga dana. Stigla je još jedna pošiljka i valjalo je ljude navoditi kako se probiti kroz dijelom zakrčene, a dijelom zatvorene prometnice. Kao s neba uto se stvori smeđokosi mladić. Ima maskirnu odoru i prsluk sa znakom Crvenog križa. Volonter je: – Pomozite, molim vas – zavapio je.

Dao otkaz da može pomagati

– Nemam više ni zavoja ni gaza, a idem po selima u koja nitko ne ide i previjam stare. Potrošio sam prvu pomoć iz svog auta, trebam još pet-šest komada. Moram pomoći tim ljudima. Ja sam iz Petrinje, dao sam otkaz da mogu pomagati. Ne smijemo dozvoliti da se 3000 ljudi iseli odavde – plakao je.

Drugi ga volonter grli i smirenim glasom pokušava umiriti. Volonterka Ivkica hvata se mobitela i zove vlasnicu ljekarne. Nedjelja je, zatvorena je, no vlasnica koja je nekamo krenula vraća se otvoriti. Dolazimo do nje, a uplakani mladić koji je od početka potresa usnuo tek nekoliko sati govori nam da se zove Matej i da ima 23 godine. Iz ruševina je izvukao svoju krvavu baku, ona je sad dobro pa on može ići pomagati drugima. Radio je u Zagrebu i dao otkaz nakon potresa. S prijateljima obilazi zabačene zaselke, one u koje će pomoć stići na kraju. Govori i on o noćnim prepadima koja se navodno događaju na cestama razrušene Banovine. Ivkica ga upoznaje s momcima iz Splita koji su došli pomoći prvoga dana. Spavaju u Zagrebu i svaki dan se voze u Petrinju. Zbog priča o napadima priključuje im se i policajac govoreći kako je tog dana bilo tridesetak dojava, no nijedna se nije pokazala točnom...

Adrenalin, stres... Sve su moguće emocije preplavile Banovinu, baš kao i rijeka ljudi što se slila sa svih strana pomoći unesrećenima. Kotrljaju se ispucalom cestom šleperi s kamp-kućicama, kontejneri za stanovanje, konvoji pomoći, automobili s registarskim oznakama iz cijele Hrvatske... Gužve su na prometnicama, kiša... A onda se danas oko deset sati Petrinjom prolomila strašna vijest.

Poginuo je volonter. Zvao se Albin Canjar, bio je iz sela Mali Jadrč kod Severina. Još se ne zna je li mu zatajilo srce ili se poskliznuo s krova u Ulici Gromovi na broju 187. Dan ranije rođacima je dovezao svoju kamp-kućicu. Imao je 57 godina. Bio je branitelj u ratu, poslije je ostao raditi u vojsci, a prije nekoliko godina ušao je u prijevremenu mirovinu. Imao je sestru Nevenku Vujnović. I brojne prijatelje.

– Naša majka umrla je prije dvije godine. Trebao je u nedjelju doći kući, ali je odlučio prespavati, i sad se to dogodilo. Ne mogu opisati kako se osjećamo, bio je dobar čovjek koji je svima htio pomoći – kazala nam je shrvana sestra Nevenka koja živi u naselju Tuk kraj Vrbovskog.

– Poznavao je svaki kutak naših šuma, bio je netko na koga se moglo računati i veliki humanitarac. Izgubili smo vrijednog člana našeg društva – rekao je Igor Baraba, predsjednik Lovačkog društva “Jelenski jarak” iz Vrbovskog.

– Bio je to dobar čovjek, aktivan u DVD-u Veliki Jadrč – kazao je tajnik DVD-a Veliki Jadrč Dražen Domitrović.

– Samoinicijativno je otišao u Petrinju pomoći drugima – kaže gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić.

Da čovjek pada s krova, prvi je primijetio fotoreporter koji se ondje zatekao. Pojurio je do vatrogasaca u blizini:

– Mi smo bili na krovu i pozvao nas je u pomoć – kažu zagrebački vatrogasci. Kad smo došli, već su ga susjedi reanimirali. Naš vatrogasac odmah je priskočio u pomoć, došli su HGSS i hitna pomoć i mi smo se izmjenjivali na reanimaciji. Pomogli smo obitelji stradaloga da se sklone na toplo u naš automobil i nastavili reanimaciju. Trajalo je 40 minuta, možda i više jer u tom trenutku vrijeme stoji. Na reanimaciji smo se izmjenjivali vatrogasci, GSS i hitna pomoć sve dok doktor nije rekao da je gotovo – kažu vatrogasci.

Ozlijeđeno šest vatrogasaca

Alpinisti iz HGSS-a upozoravaju da su krovovi jako skliski i da je opasno penjati se ako nisi vičan tome poslu. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović također je apelirao na ljude da se ne penju neorganizirano na krovove. U dosadašnjim je intervencijama ozlijeđeno šest vatrogasaca, bilo je prometnih nesreća, spominju se tučnjave...

– Samo bih se probudio iz ovog lošeg sna – govori volonter Matej.

>> VIDEO Petrinja: Vatrogasci dobili lažnu dojavu o urušenoj kući u kojoj se nalazi žena i dijete

Pritužbe stižu i na račun administracije, neshvatljivih propisa i krutosti na inzistiranju njihove provedbe, zbog čega pomoć ne stiže onom brzinom kojom bi mogla. Šesti dan od potresa nervoza postaje opipljiva. Na momente izgleda kao da će se od silnih emocija dogoditi eksplozija. Danas je u Petrinji održan i sastanak gradonačelnika Darinka Dumbovića s izvršnim predsjednikom Hrvatskog Crvenog križa Robertom Marktom. Tema su bile donacije. Naposljetku se dio volontera odlučio izdvojiti iz okrilja Crvenoga križa jer smatraju da će tako biti učinkovitiji i da će prijeko potrebna pomoć brže stići do onih koji na nju danima čekaju. Ti će se volonteri premjestiti na drugu lokaciju. I to je jedino što će se promijeniti. Njihov će angažman ostati isti pa stoga poručuju ljudima da i dalje mogu računati na njih.

– Želimo steći nepravedno izgubljeno povjerenje ljudi koji trebaju i koji nude pomoć – poručuju oni koji su se izdvojili. Njihovi će predstavnici biti i u novome stožeru koji je u fazi osnutka.

– Mi volonteri smo zahvalni na povjerenju koje nam je iskazao Crveni križ. Oni će nastaviti svoj, a mi svoj rad – govori skupina mladih Petrinjaca skinuvši se sebe prsluke s oznakom Crvenog križa.

Zaustavljaju ljudi na ulicama Banovine i statičare, pitaju kad će doći k njima.

– Ako ste prijavili, netko će vam se javiti – uzvraća njih četvero na koje nailazimo na izlazu iz Majskih Poljana. U tom su selu kod Gline, gdje je petero ljudi poginulo u potresu, pregledali pedesetak kuća. Tri su dobile zelenu naljepnicu, sve ostale su za rušenje.

– Osim po prijavama, idemo i ovako, od kuće do kuće jer ne mogu svi doći prijaviti. U Majskim Poljanama gotovo nitko i nije prijavio. Do sada je službeno prijavljeno oko 10 tisuća oštećenih kuća, sigurno ih je dvostruko više. Danas nas je na terenu bilo 250 statičara – govore odlazeći prema razrušenoj kući.