Tko je Branka Bakšić Mitić? Zovu je ženom koja dovodi svjetlo, lani je htjela i u Sabor

Pali svjetlo, gasi predrasude! Da ova rečenica, kojom je Branka Bakšić Mitić na lanjskim parlamentarnim izborima pokušala izboriti svoje mjesto u Saboru, nije tek puki slogan, već način njena života, dogradonačelnica Gline jasno je do znanja dala i u današnjem gostovanju u emisiji Nedjeljom u dva.

- Majske poljane selo su u kojem žive Srbi, Hrvati i Romi. Uopće nije bitno tko si, bitno je da su ljudima kuće srušene, i moramo im svima pomoći - izrekla je Branka Bakšić Mitić rečenicu koja se munjevito proširila po portalima i društvenim mrežama, uz napomene kako bi tako razmišljati trebali svi, a ne samo ova "strašna žena".

>> FOTO Glina u novogodišnjoj noći

Strašna u najpozitivnijem mogućem smislu, baš kao što je bila i istoimena nagrada koju je dogradonačelnici Gline u ožujku ove godine dodijelio portal VoxFeminae.net s društvenim poduzećem Fierce Women, i to za značajan doprinos rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj pravednosti u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina. Za inicijativu Ljudi za ljude stigla joj je ta nagrada, baš kao što je ranije, uz Maju Sever i Mateju Medlobi, za organiziranje prikupljanja pomoći za ljude koji žive u teškim uvjetima na području Banovine dobila nagradu Ponos Hrvatske.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Svečana 15. dodjela nagrade Ponos Hrvatske

Žena koja dovodi svjetlo, tako Branku Bakšić Mitić zovu u glinskim selima jer upravo je ona ta koja se bori da struju imaju svi stanovnici grada kojem ona sjedi u upravi. Nije to lako, podijelila je dogradonačelnica Gline u današnjoj emisiji kod Aleksandra Stankovića. Ne mislimo u ovom slučaju, konkretno, na struju, već na suradnju s gradskom upravom, koje bi ona trebala biti dio. Kako "ide" u uredu, pojasnila je sama.

- Treći dan me u vazi u kancelariji dočekao štakor. Ne znam je li to bila poruka, ali nisam dala da me zaustavi - rekla je Bakšić Mitić pa dodala kako je suradnja s gradskom vlašću i dalje loša. Kao primjer za to navela je službeni automobil koji je željela koristiti za raznošenje pomoći.

- Rečeno mi je da službeni auto ne mogu koristiti u te svrhe. Rekli su da to predam Crvenom križu. Ali ljudi su to dali nama, udruzi Ljudi za ljude. Da su htjeli dati Crvenom križu, odnijeli bi izravno njima. Pa sam digla kredit, kupila polovni auto s pogonom na sve četiri i s njim sam sigurno iz Zagreba prevezla 50 bicikla koje sam podijelila po cijeloj regiji - govori dogradonačelnica Gline pa dodaje kako je s gradonačelnikom imala sastanke, "tražila neke stvari", ali "nije ih dobila".

>> VIDEO Majske Poljane: Borislava su sekunde dijelile od smrti, kad mu se kuća srušila iza leđa

Ona sama na lokalnim se izborima kandidirala, kako je pojasnila, na nagovor ljudi, koji su sami skupili 450 potpisa, koliko joj je trebalo za ulazak u utrku. Brat njena supruga Dinka Milan bio je gradonačelnik Gline i, kako kaže Bakšić Mitić, ljudi su već u to vrijeme, kad je ona radila još kao komercijalist u Zagrebu, navikli zvati upravo nju kad je nešto trebalo. Jer razvozila je pomoć i prije same inicijative Ljudi za ljude, kad je kao izbjeglica iz Gline stanovala u Njemačkoj pa kasnije u Zagrebu.

Nismo napisali "živjela" jer ova 59-godišnjakinja istaknula je sama kako je cijelog života u Glini, iako je adrese imala i na drugim lokacijama. Na poziciju dogradonačelnice izabrana je iz redova srpske nacionalne manjine, a da je borac od svoje desete godine kad je ostala bez oca i ostala sama s majkom, željela je dokazati i na izborima u srpnju 2020.

- Znam da su mi šanse male, ali ako ne pokušam, uvijek se grizem jer mislim da sam ipak možda mogla uspjeti. Nadam se da ću uz vašu pomoć uspjeti da se briga o "malim ljudima" konačno digne na dostojan nivo u Hrvatskom saboru - kazala je tada, pa obećala da će biti glas protiv predrasuda, netrpeljivosti i govora mržnje, a i da će se boriti za suzbijanje materijalnog siromaštva te prestanak života u mraku za sve one koji i danas žive bez električne energije.

Branka Bakšić Mitić majka je kćeri Maje, a ima i 11-godišnju unuku Andreju. Suprug Dinko nastavnik je glazbenog odgoja pred mirovinom.