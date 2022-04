Vojnici u Mariupolju: 'Danas će vjerojatno biti posljednja bitka. Ostajemo bez streljiva'; Austrijski kancelar bio 'izravan, otvoren i oštar' prema Putinu

Danas je 47. dan ruske invazije na Ukrajinu. Volodimir Zelenski zatražio je još oružja i potpuni embargo Zapada na ruske energente. Ukrajinski predsjednik Rusiju je optužio za mučenje i kukavičluk te da se boje priznati pogreške. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u nedjelju da je bila strateška pogreška Njemačke i Francuske kada su se 2008. usprotivile ukrajinskom pristupanju NATO-u. Ramzan Kadirov, moćni čelnik Čečenije, rekao je rano u ponedjeljak da će doći do ofenzive ruske vojske ne samo na opkoljeni grad Mariupolj već i na Kijev i druge ukrajinske gradove.

Ključni događaji:

Austrijski kancelar Karl Nehammer putuje u posjet Moskvi kako bi se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govori pred južnokorejskim parlamentom

Svjetska banka: Ukrajinska ekonomija zbog rata će se ove godine smanjiti za gotovo polovicu

Hrvatska protjeruje 24 djelatnika ruskog veleposlanstva. Među njima je 18 diplomata

Ramzan Kadirov poručio je da će zauzeti Kijev i druge gradove

Nakon napada na željezničku stanicu Kramatorsk u bolnici i dalje 92 ljudi, od toga 17 djece

Tijek događaja:

17:58 Zaharova se oglasila o protjerivanju ruskih diplomata iz Hrvatske

Hrvatska je danas službeno objavila da protjeruje 24 ruskih diplomata i člana osoblja iz zemlje.

- Rusija će dati primjeren odgovor - komentirala je glavnogovornica ministarstva za vanjske poslove u Rusiji Maria Zaharova za agenciju TASS.

17:55 Europske zemlje namijenile više od 2,7 milijuna dolara za istragu ratnih zločina u Ukrajini

Nizozemska, Švedska i Njemačka obećale su 2,7 milijuna dolara Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) kao potporu njegovoj istrazi mogućih ratnih zločina počinjenih u Ukrajini.

Ministri vanjskih poslova EU u Luksemburgu susreli su se putem videokonferencije s glavnim tužiteljem ICC-a Karimom Khanom na sastanku koji je u ponedjeljak sazvao nizozemski ministar vanjskih poslova Wopke Hoekstra. Nakon sastanka, Hoekstra je rekao: "Raspoređivanje Kaznenog suda jedan je od najvažnijih puteva ka pravdi za Ukrajince."

Hoekstra je u ime Nizozemske obećao ICC-u više od milijun dolara kako bi podržao istragu. Njemačka je u priopćenju za medije rekla da je zemlja također obećala sudu dodatnih milijun dolara. Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Linde najavila je u priopćenju da će Švedska također osigurati dodatnih pola milijuna eura, rekavši da “ICC treba punu podršku međunarodne zajednice”.

Prošlog tjedna Europska unija je izdvojila 8 milijuna dolara za podršku i obuku ukrajinskih tužitelja u istrazi mogućih ratnih zločina.

17:51 Ukrajinski zapovjednik kaže da se vojnici još uvijek drže u Mariupolju

Ukrajinske snage i dalje zadržavaju luku Mariupolj, rekao je glavni ukrajinski vojni zapovjednik general Valerij Zalužnji. U izjavi na Facebooku, Zaluzhnyi je rekao:

- Komunikacija s postrojbama obrambenih snaga koje herojski drže grad je stabilna i održavana. Činimo moguće i nemoguće za pobjedu i očuvanje života ljudstva i civila na svim pravcima. Vjerujte u Oružane snage Ukrajine!

Ukrajina se priprema za novi ruski masovni napad na istočni teritorij, za koji Rusija sada kaže da je njezin glavni cilj, prenosi Reuters. Ako Mariupolj padne nakon gotovo sedam tjedana opsade, to bi bio prvi veći grad koji je Rusija zauzela otkako su njezine trupe napale Ukrajinu. Ruske snage koje napreduju s Krima mogle bi se povezati sa snagama s istoka i usredotočiti svoju pozornost na okruživanje glavnih ukrajinskih snaga u tom području, piše The Guardian.

17:27 Rusija pojačava trupe u Donbasu

SAD vjeruje da je Rusija počela pojačavati svoje trupe u Donbasu na istoku Ukrajine, rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik. Istaknuo je da SAD ne vjeruje da je ovo početak nove ofenzive u regiji.

Smatra da Rusija vjerojatno želi "udvostručiti ili možda utrostručiti" broj vojnika koje ima u Donbasu, ali da će joj trebati "znatno vrijeme" da dosegne tu razinu snaga.

17:24 Poruski separatisti tvrde da su zauzeli luku Mariupolj

Što se tiče luke u Mariupolju, ona je već pod našom kontrolom, rekao je Denis Pušiljin u izravnom javljanju za rusku mrežu Pervij Kanal.

Predstavnik separatističke vojske Eduard Basurin rekao je, prenosi novinska agencija Ria Novosti, da se ostatak ukrajinskih branitelja sada ukopao u tvornicama Azovstalj i Azovmaš.

Basurin je u ponedjeljak ujutro rekao da su zauzeli 80 posto lučke zone.

Snage samoproglašenih "republika" Donjecka i Luhanska, na istoku Ukrajine, u cijelosti sudjeluju u ofenzivi koju je Kremlj počeo 24. veljače. Ruska vojska i separatisti u Donjecku već više od mjesec dana drže pod opsadom Mariupolj, na obali Azovskog mora, gdje nailaze na žestok otpor, unatoč snažnim topničkim napadima i katastrofalnoj humanitarnoj situaciji.

Separatistički čelnik Denis Pušiljin koji je u dosluhu s Moskvom, rekao je u ponedjeljak da će njegove snage pojačati napore kako bi zauzele čitavu ukrajinsku regiju Donjeck. .

17:05 Austrijski čelnik bio je "vrlo izravan, otvoren i oštar" prema Putinu

Austrijski kancelar Karl Nehammer održao je danas u Moskvi "izravne, otvorene i teške" razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenosi Reuters. U izjavi je citiran Nehammer – prvi čelnik EU-a koji se sastao s Putinom otkako je naredio svojim trupama da napadnu Ukrajinu – rekao je: Ovo nije prijateljski susret.

Nehammer je rekao da je njegova najvažnija poruka ruskom čelniku da se rat mora završiti jer "u ratu postoje samo gubitnici s obje strane".

Glasnogovornik Nehammera rekao je da je sastanak održan u Putinovoj službenoj rezidenciji Novo-Ogaryovo izvan Moskve. Austrijski mediji objavili su da je završilo nakon 90 minuta. Austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg izjavio je ranije danas da će kancelar Putinu reći da "izolira Rusiju, da će moralno izgubiti ovaj rat i da radi sve što krivo može učiniti".

Schallenberg je dodao da je cilj putovanja bio zalaganje za uspostavu humanitarnih koridora kako bi se ublažio "pakao" koji je invazija izazvala u Ukrajini.

16:57 Dovršen privremeni most u kijevskom predgrađu Irpin, otvarajući rutu za humanitarnu pomoć

Ministar infrastrukture Ukrajine Oleksandr Kubrakov rekao je da je privremeni prijelaz završen i da može podnijeti teret dva kamiona koji se kreću u oba smjera.

- Ovo je važno s obzirom na to da je njegova glavna svrha stvaranje održive logističke veze za Irpin i okolne gradove, kojima je potrebna i humanitarna pomoć i građevinski materijal za obnovu infrastrukture - rekao je.

Glavni Irpinski most srušile su ukrajinske snage u prvim danima rata kako bi usporile napredovanje ruskih trupa.

16:55 Ukrajinski premijer Denis Šmihal sastao se sa svojom litavskom kolegicom Ingridom Šimonytė.

Premijeri su se sastali u pozadini bombardiranih stambenih zgrada i ruševina u Borodjanki. Šimonytė je rekla da "nikakve riječi ne mogu opisati ono što sam ovdje vidjela i osjetila".

Today, my visit in Ukraine started in Borodyanka.



No words could possibly describe what I saw and felt here. pic.twitter.com/Z1Bz0FBrhT — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 11, 2022

16:48 SAD želi da Indija sankcionira svoh najvećeg dobavljača obrambene opreme, ali ne može dopustiti da zemlja oslabi naspram Kine

Indijski premijer Narendra Modi i američki predsjednik Joe Biden održat će virtualne razgovore kasnije uoči sastanka njihovih ministara vanjskih poslova i obrane u Washingtonu. Dvije su nacije uglavnom bile na istoj strani - barem u svojim javnim izjavama - o većini pitanja od zajedničkog interesa. Ali ovaj put ne ide uobičajeno zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Washington i Delhi imaju različite poglede na Ukrajinu od početka rata. Delhi se suzdržavao od svih američkih odluka protiv njihovog najvećeg dobavljača obrambene opreme - Rusije. SAD želi da Indija bude dio njihove šire strategije izolacije Rusije, ali u isto vrijeme, ne može si priuštiti slabljenje Indije naspram Kine - i diplomatski i vojno.

16:40 Završen je sastanak austrijskog kancelara Karla Nehammera i ruskog predsjednika Vladimira Putina

Nehammerov glasnogovornik Etienne Berchtold za CNN je potvrdio da je sastanak, koji se održao u Moskvi, završio. Sastanak je trajao 90 minuta, dodao je glasnogovornik.

16:33 Nakon napada na Kramatorsk u bolnici i dalje 92 ljudi

Objavljeno je više detalja o onima koji su ranjeni u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u Donjecku u istočnoj Ukrajini u petak, u kojem je poginulo 57 ljudi. Pišući na Telegramu, guverner Dnjepropetrovske regije rekao je da se 92 osobe još uvijek liječe u bolnici nakon napada, uključujući 17 djece. Dodaje da su četiri odrasle osobe i dvoje djece otpušteni iz bolnice u regiji i poslani u bolnicu u regiji Dnjepropetrovsk na daljnje liječenje.

16:29 Rusija teži zračnoj nadmoći: Uništili smo nekoliko sustava protuzračne obrane

Rusija tvrdi da je uništila nekoliko sustava protuzračne obrane u Ukrajini tijekom vikenda, izvještava Associated Press. Time je ruska vojska obnovila napor za stjecanje zračne nadmoći i uklanjanje oružja koje je Kijev opisao kao ključno uoči široke nove ofenzive na istoku.

Moskva tvrdi da je pogodila četiri lansera S-300 koje je u ponedjeljak dostavila europska zemlja koju nije imenovala. Slovačka je Ukrajini dala takav sustav prošli tjedan, ali poriče da je uništen. Rusija je ranije izvijestila o dva napada na slične sustave na drugim mjestima.

Od početka invazije neuspjeh u stjecanju potpune kontrole nad ukrajinskim nebom ometao je sposobnost Moskve da pruži zračni zaklon za trupe na zemlji, ograničavajući njihovo napredovanje i vjerojatno ih izlažući većim gubicima. Budući da je osujećena njihova ofenziva u mnogim dijelovima zemlje, ruske snage su se sve više oslanjale na bombardiranje gradova.

16:23 Italija zaplijenila imovinu Nikite Dmitrijeviča Mazepina

Italija je zaplijenila imovinu vrijednu oko 105 milijuna eura u vlasništvu bivšeg ruskog vozača Formule 1 Nikite Dmitrijeviča Mazepina i njegovog oca.

Zapljena se odnosi na vilu - poznatu pod nazivom Kameni ovan - koja se nalazi na sjeveru otoka Sardinije. Mazepin - kojeg je u ožujku otpustio američki F1 tim Haas - uvršten je na popis sankcija EU zajedno sa svojim ocem Dmitrijem, kojeg je službeni časopis Europske unije opisao kao člana najbližeg kruga predsjednika Vladimira Putina.

16:20 Sjeverna Koreja osudila suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava

Nakon sve više dokaza da su ruske snage ubijale civile u Ukrajini, Rusija je suspendirana iz vodećeg tijela Ujedinjenih naroda za ljudska prava - Vijeća za ljudska prava. Sjeverna Koreja, koja je bila među 24 zemlje koje su glasale protiv tog poteza, sada je osudila suspenziju Rusije.

- SAD želi izolirati neovisne zemlje i snage koje se bore na međunarodnoj areni kako bi održale svoj ilegalni i nehumani hegemonistički poredak - stoji u vladinom priopćenju koje prenosi državna novinska agencija KCNA.

Navode da se međunarodne organizacije ne bi trebale zloupotrebljavati kao sredstvo kojim SAD "vrši politički pritisak na zemlje".

16:17 Sullivan: Zvjerstva će se nastaviti

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je da je imenovanje ruskog generala poznatog po nadimku Sirijski Mesar vođom rata u Ukrajini pokazatelj da će se nastaviti "politika spaljivanja zemlje"

General Aleksandar Dvornikov prethodno je vodio ruske operacije u Siriji, gdje su ruske snage optužene za namjerno gađanje civilnih područja. Služio je i u Čečeniji.

- Vidjeli smo zvjerstva i ratne zločine i masovna ubijanja i užasavajuće i šokantne slike iz gradova poput Buče i raketnih napada na Kramatorsk. Mislim da je ovo pokazatelj da ćemo vidjeti više toga - rekao je za CBS.

16:13 Ubijen vođa ukrajinskog dobrovoljačkog korpusa Desni sektor

Ruske snage navodno su ubile Tarasa Bobaniča, jednog od vođa dobrovoljačkog ukrajinskog korpusa Desni sektor, izvijestilo je danas rusko Ministarstvo obrane, a prenosi agencija Tass.

- Tijekom izviđačkih aktivnosti pet kilometara južno od grada Izjuma, ruska skupina za specijalne operacije eliminirala je Tarasa Bobaniča, jednog od najozloglašenijih vođa Desnog sektora - priopćilo je ministarstvo.

15.06 - Moskva neće zaustaviti svoju vojnu operaciju u Ukrajini prije novog kruga mirovnih pregovora, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, prenosi Reuters.

Lavrov je u intervjuu za rusku državnu televiziju kazao da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio suspenziju vojne operacije tijekom prvog kruga pregovora između ruskih i ukrajinskih pregovarača, te da se pozicija Moskve od tada promijenila.

Lavrov je kazao kako ne vidi razlog da ne nastave pregovore s Ukrajinom, ali je inzistirao na tome da neće biti zaustavljanja vojnih operacija kad ponovo dođe do susreta pregovarača dviju strana.

- Nakon što smo se uvjerili da Ukrajinci ne planiraju recipročno odgovoriti na to, odluka je donesena da tijekom sljedećeg kruga pregovora, neće biti privremene suspenzije sve dok ne dođe do finalnog dogovora - kazao je Lavrov.

14.49 - Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je moguće pridruživanje Finske i Švedske NATO-u i upozorio kako širenje saveza neće donijeti više stabilnosti Europi.

- U više navrata smo rekli da je sam savez sredstvo za konfrontaciju. To nije savez koji omogućuje mir i stalnost, a daljnje širenje saveza neće dovesti do veće stabilnosti na europskom kontinentu, izjavio je Peskov, piše CNN.

14.41 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnoviju mapu kretanja ruskih snaga u Ukrajini.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nZAHBJopVq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1fvMme61uN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

14.23 - Ukrajinske snage tvrde da se pripremaju za "posljednju bitka" za kontrolu nad ukrajinskim gradom Mariupoljem.

- Danas će vjerojatno biti posljednja bitka, jer ostajemo bez streljiva - naveli su pripadnici 36. postrojbe marinaca ukrajinskih oružanih snaga.

Nakon što su branili grad 47 dana i radili "sve moguće i nemoguće" da zadrže kontrolu nad gradom, marinci navode da ih je ruska vojska opkolila. - Bit će smrt za neke od nas, a zarobljeništvo za ostale - dodaju.

- Ranjeni čine gotovo polovicu postrojbe. Oni kojima nisu otkinuti udovi se vraćaju u bitku. Cijelo pješaštvo je izginulo, a gađanje sad vode topnici, protuzračni topnici, radiooperateri, vozači, kuhari. Pa čak i orkestar - navode.

U statusu su se i požalili na manjak podrške ukrajinskog vojnog vodstva, a kao razlog navode "jer smo otpisani", prenosi The Guardian.

13.43 - Prema procjenama ukrajinske vojske u ratu je do sada ubijeno 19.500 vojnika te su uništena 1923 oklopna transportera. Navode i kako je uništeno 725 tenkova, 154 zrakoplova, 137 helikoptera, 119 dronova, 25 vozila.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 11 pic.twitter.com/g88SwPo0k1 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 11, 2022

13.09 - Ruska novinarka Marina Ovsjanjikova, koja je postala ikona ruskog otpora protiv rata u Ukrajini kada je posala takvu poruku usred vijesti prokremaljske televizije, izvještavat će iz Ukrajine i Rusije za njemački dnevnik Die Welt, objavio je list u ponedjeljak.

Ovsjanjikova će pisati za list i davati priloge za televizijski kanal tog medija.

"Marina Ovsjanjikova imala je hrabrosti da u odlučnom trenutku izađe pred televizijske gledatelj i pruži im uvid u grubu istinu" o ratu u Ukrajini, priopćio je Ulf Poschardt, glavni urednik grupe Welt.

"Time je branila najvažnije medijske vrijednosti i to unatoč državnoj prijetnji represijom", navodi Poschardt.

"Welt predstavlja ono što je s toliko žestine branilo nekoliko hrabrih osoba na licu mjesta - slobodu. Kao novinarka smatram svojom zadaćom braniti tu slobodu", napisala je Ovsjanjikova (43) u priopćenju.

Marina Ovsjanjikova pojavila se sredinom ožujka u studiju najgledanijeg dnevnika u Rusiji i šest sekundi iza leđa voditeljice držala transparent protiv rata u Ukrajini kako bi širokim slojevima gledatelja pružila uvid u drukčije viđenje rata od onog kakvo svakodnevno prezentira moćna ruska propaganda.

Bila je nakratko uhićena i osuđena platiti novčanu kaznu te je zatim puštena na slobodu. Napustila je svoju televizijsku kuću i prijeti joj kazneni progon po optužbama za koje je zapriječena kazna dugogodišnjeg zatvora prema ruskom zakonu kojim se do 15 godina zatvaraju "širitelji lažnih vijesti" protiv ruske vojske.

12.37 - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je da su pozvali ruskog veleposlanika kako bi i tim putem osudili agresiju na Ukrajinu i počinjene zločine. Naveli su da su zatražili da 24 djelatnika ruskog veleposlanstva napusti Hrvatsku te da će na taj način reducirati rusko veleposlanstvo na ono razinu veleposlanstva Hrvatske u Moskvi.

Više pročitajte OVDJE.

12.28 - Posjet austrijskog kancelara Karla Nehammera koji će se u ponedjeljak sastati s Vladimirom Putinom trebao bi ruskom predsjedniku predočiti istinu o ratu u Ukrajini, rekao je austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg.

"Bitno je reći mu licem u lice kakva je stvarnost: da je ovaj predsjednik de facto moralno izgubio rat", rekao je Schallenberg nakon dolaska na sastanak s kolegama iz EU-a u Luksemburgu.

"Trebalo bi biti u njegovu interesu da mu netko kaže istinu. Mislim da je to važno i to smo dužni sami sebi ako želimo spasiti ljudske živote", dodao je.

Austrijski kancelar prvi je europski čelnik koji se sastaje s Putinom u Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Nehammer je na Twitteru poručio da je Austrija vojno neutralna, ali da ima jasan stav o agresivnom ratu u Ukrajini.

"Rat mora prestati. Trebaju nam humanitarni koridori, prekid vatre i istraga ratnih zločina", napisao je Nehammer.

Austrijski je kancelar u subotu posjetio Ukrajinu kako bi iskazao podršku ukrajinskoj vladi i sastao se s predsjednikom Zelenskijem.

12.12 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da je u Mariupolju ubijeno više desetaka tisuća ljudi te je od Seula zatražio bilo kakvu vojnu pomoć.

"Mariupolj je uništen, imamo više desetaka tisuća mrtvih, ali usprkos tome Rusi ne zaustavljaju svoju ofenzivu", rekao je Zelenski u obraćanju zastupnicima južnokorejskog parlamenta.

Po njegovim riječima, Rusija za sljedeću ofenzivu gomila desetke tisuća vojnika.

Također je upozorio da Rusija prijeti Europi, a ne samo Ukrajini te da se neće zaustaviti ukoliko ne bude zaustavljena.

Reuters je mogao potvrditi veliko razaranje Mariupolja, ali ne može potvrditi točnost procjene Zelenskija o broju poginulih u gradu.

Mariupolj se nalazi između istočnih područja Ukrajine koja su pod kontrolom separatista i Krima.

"Ukrajina treba razne vojne tehnologije, od zrakoplova do tenkova. Južna Koreja nam može pomoći", rekao je Zelenski.

Dodao je da je Rusija uništila znatan dio ukrajinske infrastrukture, uključujući najmanje 300 bolnica.

Južnokorejski ministar obrane Suh Wook i ukrajinski kolega Oleksii Reznikov u petak su telefonski razgovarali. Reznikov je zahvalio Suhu na humanitarnoj pomoći i zatražio slanje protuzračnog oružja.

11.47 - Proruske snage u Donjecku tvrde da će intenzivirati svoje borbe u istočnoj Ukrajini.

- Intenzivirat ćemo vojne operacije. Što duže odgađamo, to će više patiti civilna populacija koji su taoci ove situacije. Identificirali smo područja na kojima mora se ubrzati - kazao je čelnik samoproglašene Republike Donjeck Denis Pushilin, prenosi The Guardian.

11.42 - Europska unija već raspravlja o "šestom paketu sankcija" kako bi "nastavili s jačanjem pritiska na Rusiju da zaustavi rat", izjavio je danski ministar vanjskih poslova Jeppe Kofod.

Ustvrdio je kako je Danska spremna na sve dokle god postoji konsenzus o sankcijama, što prema njegovim riječima uključuje i ruske energetike, navodi CNN.

11.06 - Ukrajinska vlada rekla je da u ponedjeljak uspostavlja devet humanitarnih evakuacijskih ruta za civile iz gradova zahvaćenih borbama u istočnom dijelu zemlje gdje je Rusija koncentrirala svoje napade.

Uspostavljena je ruta koja omogućava odlazak privatnim vozilima iz južnog grada Mariupolja na jugu do grada Zaporožja, izjavila je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk na Telegramu.

Mariupolj, jedan od gradova najteže pogođenih invazijom, već je tjednima pod opsadom, a preostali civili ne mogu doći do hrane, vode i lijekova.

Vereščuk je rekla da će se također uspostaviti evakuacijske rute za privatna vozila iz grada Berdjanska i još dva u regiji.

U međuvremenu postoji pet koridora koji vode od spornih područja u regiji Luhansk do grada Bahmuta, napisala je Vereščuk.

Vereščuk je rekla da je u nedjelju 2800 civila uspjelo izbjeći iz regija u kojima se vode bitke.

10.35 - Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u ponedjeljak u Luxembourgu da je potrebno provesti odgovarajuće istrage ruskih ratnih zločina u Ukrajini i osigurati da odgovorni za to snose posljedice.

“Potrebne su odgovarajuće istrage ratnih zločina i odgovorni za to moraju odgovarati”, rekao je Grlić Radman po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica EU-a u Luxembourgu.

Više pročitajte OVDJE.

10:32 - Rusija je uništila proturaketni sustav S-300 u Ukrajini koji je Kijev primio od jedne jedne europske države, objavilo je u ponedjeljak rusko ministarstvo obrane te tvrdi da su ruski vojnici srušili i dva zrakoplova SU-25.

Ministarstvo tvrdi da su ruske rakete Kalibr ispaljene u nedjelju uništile četiri lansera S-300 skrivenih u hangaru u predgrađu grada Dnjipra.

U tom napadu pogođeno je 25 ukrajinskih vojnika, tvrdi nadalje rusko ministarstvo obrane.

Rusija u svojoj objavi ne navodi koja je to europska zemlja isporučila S-300.

Slovačka, koja je donirala takav sustav Ukrajini, opovrgnula je u nedjelju navode da je sustav pogođen i tvrdi da je ruska objava lažna.

Ruske snage srušile su i dva ukrajinska zrakoplova Su-25 blizu grada Izjuma te su uništile dva skladišta streljiva, od kojih je jedno blizu grada Mikolajiva na jugu, tvrdi rusko ministarstvo obrane.

10:23 - Prošle noći još je jedna željeznička postaja na istoku Ukrajine granatirana od strane ruskih snaga - napisao je direktor ukrajinskih željeznica Aleksandar Kamišin.

U objavi na Telegramu napisao je kako Rusi nastavljaju gađati željezničku infrastrukturu te da nema žrtava među civilima ili među željezničkim radnicima.

Oštećeno je pet lokomotiva, tračnice i električni vodovi. Kamišin nije naveo točnu lokaciju napada.

9:55 - Ukrajinska vojska u svojem je dnevnom izvješću navela kako će ruske snage nastaviti napadati prometnu infrastrukturu s ciljem da se prekine dovod stvari u zemlju.

Navode i kako bi ruske snage mogle izvesti 'provokativne akcije' u regiji Pridnjestrovlje odcijepljene države Moldavije kako bi optužile Ukrajinu za agresiju na susjednu državu. U izvješću stoji i kako ruske trupe i dalje djelomično blokiraju Harkiv te da se nastavlja granatiranje u nekim dijelovima grada.

Tvrde i da su u protekla 24 sata ukrajinske snage odbile četiri neprijateljska napada u Donjecku i Lugansku. Navode i kako su uništili pet tenkova, osam oklopnih jedinica, šest vozila i osam topničkih sustava.

9:11 - Njemačka vojska (Bundeswehr) priprema se zračnim putem evakuirati ranjene Ukrajince, javlja novinska agencija dpa u ponedjeljak.

Posebni zrakoplov Air Force Airbus A310 MedEvac treba poletjeti iz vojne zračne baze Koeln-Wahnu u grad Rzeszow na jugoistoku Poljske i prevesti djecu i odrasle na liječenje u Njemačkoj.

To će biti prva takva evakuacija zrakoplovom od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, piše agencija.

Ranjeni ukrajinski vojnici već se liječe u Njemačkoj kamo su prevezeni drugim prijevoznim sredstvima.

Poljski grad Rzeszow smješten je nekih 90 kilometara od ukrajinske granice.

9:03 - Rusija zna da je opskrba oružjem neophodna za Ukrajinu i mobilizira sve napore da ih potkopa. Moskva je pripremila masivnu informativnu kampanju usmjerenu na strane medije i političare. Njihova tvornica trolova može poslati neželjenu e-poštu i preplaviti komentare dezinformacijama o Ukrajini. Nemojte nasjedati na to - napisao je ukrajinski ministar Dmitro Kuleba.

8:18 - Ministri vanjskih poslova država članica EU u ponedjeljak će na sastanku u Luxembourgu razgovarati o dodatnoj vojnoj pomoći za Ukrajinu suočenoj s ruskom agresijom, ali razmatrat će i nove sankcije Moskvi.

Ministri će razgovarati o prijedlogu europskog povjerenika za vanjske poslove i sigurnost Josepa Borrella da se Ukrajini isporuči oružje i vojna oprema u vrijednosti 500 milijuna eura.

Razgovarat će i o mogućim dodatnim sankcijama Rusiju među kojima je embargo na naftu, nakon što je prošli tjedan donesena odluka o zabrani izvoza ruskog ugljena.

8:01 - Britansko ministarstvo obrane u svojem je najnovijem obavještajnom izvješću upozorilo kako bi ranija upotreba fosfornih bombi 'povećala mogućnost njihovog budućeg korištenja u Mariupolju jer se borbe za taj grad intenziviraju'.

Navode i kako se rusko granatiranje nastavilo u regijama Donjecka i Luganska 's tim da su ukrajinske snage odbile nekoliko napada koji su rezultirali uništenjem ruskih tenkova, vozila i topničke opreme'.

U izvješću stoji kako rusko oslanjanje na 'nenavođene bombe' smanjuje njihovu sposobnost preciznog ciljanja u napadima te da se time 'znatno povećava rizik od civilnih žrtava'.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

7:15 Novi Zeland šalje zrakoplov C-139-H Hercules i tim od 50 osoba u Europu kako bi podijelili vojnu pomoć Ukrajini. Premijerka Jacina Ardern najavila je u ponedjeljak raspoređivanje osoblja i 13 milijuna dolara potpore.

- Naša podrška je pomoć ukrajinskoj vojsci da odbije brutalnu rusku invaziju - rekla je Ardern dodajući da je takav napad na suverenitet jedne zemlje 'prijetnja svima nama'.

Zrakoplov će se 'pridružiti lancu vojnih zrakoplova iz partnerskih zemalja' te će Europom 'nositi prijeko potrebnu opremu i zalihe do ključnih distribucijskih centara', navode u Uredu premijera i dodaju da zrakoplov i osoblje ni u jednom trenutku neće ući u Ukrajinu, javlja Guardian.

6:49 - Turske vlasti planiraju stvoriti zasebnu zračnu tvrtku za prijevoz ruskih turista do turskih odmarališta, prema izvješću turskih medija koje prenosi BBC, nakon što je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa suspendirala certifikate svim ruskim zračnim prijevoznicima.

"Eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine dovela je do problema u turističkom sektoru u Turskoj, jer su oba tržišta vrlo važna za poslovanje", piše turski list Sabah, pozivajući se na izvješća ruske novinske agencije Interfax.

Nova tvrtka trebala bi imati sjedište u Antaliji, na turskoj mediteranskoj obali.

"Zahvaljujući toj zrakoplovnoj tvrtki, bit će moguće privući dodatnih milijun ruskih turista", kažu izvješća.

Osim toga, Turkish Airlines se navodno dogovorio s ruskim agencijama da će rezervirati blokove sjedala za ruske turiste na svojim letovima.

Međutim, zbog nestabilne situacije i zapadnih sankcija, Turska je pesimistična oko broja Rusa koji će je mogući posjetiti u turističke svrhe 2022.

06:14 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u noći na ponedjeljak ruske snage za mučenje i kukavičluk te rekao da se vlast boji priznati pogreške.

"Mogu koristiti još više raketa protiv nas, još više zračnih bombi", rekao je. "Ali mi smo spremni za njihove akcije. Odgovorit ćemo".

Odbacio je ruske tvrdnje da su civilne žrtve u Buči i u drugim kijevskim predgrađima rezultat ukrajinskih vojnih napada, nazivajući to znakom ruske slabosti. Kritizirao je pokušaje ruskog vodstva da optuži ukrajinsku stranu za masakre u kojima su stotine civila navodno ubijene.

"Oni kažu o ubojstvima u Buči da nisu oni, nego navodno mi", rekao je. "Znate li zašto je to tako? To je kukavičluk".

Dodao je: "Boje se priznati da je čitava ruska politika prema Ukrajini pogrešna već desetljećima".

Umjesto da prizna greške, Rusija čini nove. Rusija odbacuje odgovornost, niječe počinjena nedjela, opravdava se, kazao je ukrajinski predsjednik.

"Kada kukavičluk raste, pretvara se u katastrofu. Kada ljudi nemaju hrabrosti priznati greške, ispričati se, prilagoditi se realnosti, učiti, pretvaraju se u čudovišta. A kada ih svijet ignorira, čudovišta odlučuju da će se svijet prilagoditi njima".

Foto: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/ABACA The inside of an apartment has been heavily damaged due to shelling in Borodyanka, a town outside Kyiv (Kiev) that was recently liberated from Russian occupation.Russian troops had entered Ukrainian territory in what the Russian president declared a 'special military operation', resulting in fighting and destruction in the country, a huge flow of refugees. Borodyanka, Ukraine, on April 09, 2022. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM Photo: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/ABACA

06.02 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u nedjelju da je bila strateška pogreška Njemačke i Francuske kada su se 2008. usprotivile ukrajinskom pristupanju NATO-u.

Sada njegova zemlja plaća za tu grešku. "Da smo članica NATO-a, ovaj se rat ne bi dogodio", rekao je za američki NBC u emisiji "Meet The Press".

Kuleba je također optužio Njemačku da nije pružila potporu njegovoj zemlji jer još uvijek razmišlja u kategorijama obrambenog i ofenzivnog oružja kada se radi o vojnoj opremi.

"Da nismo izgubili puno vremena u raspravama o pitanju obrambenog naspram ofenzivnog oružja i što Ukrajini treba, a što ne treba, sada bismo bili u drugačijoj poziciji, u snažnijoj poziciji", rekao je.

Ukrajinski je šef diplomacije naglasio da njegova zemlja predlaže "pošten dogovor" NATO-u i Zapadu.

"Dajte nam sve što nam treba. A mi ćemo se boriti tako da vi ne trebate ući u borbu kada (ruski predsjednik Vladimir) Putin odluči testirati članak 5 Sjevernoatlantskog ugovora", istaknuo je Kuleba.

Govorio je o članku koji kaže da je napad na bilo koju članicu NATO-a napad na sve. Kako Ukrajina nije članica NATO-a, ne može tražiti pomoć u skladu s tim člankom.

Kuleba je rekao da se Ukrajinci znaju boriti, ali da im treba oružje za borbu protiv ruskih snaga.

06.00 - Ramzan Kadirov, moćni čelnik Čečenije, rekao je rano u ponedjeljak da će doći do ofenzive ruske vojske ne samo na opkoljeni grad Mariupolj već i na Kijev i druge ukrajinske gradove.

"Doći će do ofenzive... ne samo na Mariupolj, nego i na druga mjesta, gradove i sela", rekao je Kadirov u video poruci postavljenoj na Telegram.

"Luhansk i Doneck - prvo ćemo ih u potpunosti osloboditi - a zatim zauzeti Kijev i sve druge gradove".

Kadirov kaže da nema sumnje oko Kijeva. "Jamčim vam: nećemo se povući ni jedan korak", rekao je Kadirov.

Njega su SAD i EU višekratno optužili za kršenje ljudskih prava, što on niječe.

Moskva je vodila dva rata sa separatistima u Čečeniji, većinski muslimanskoj regiji u južnoj Rusiji.

Ali od tada je u regiju uložila ogromne svote novca kako bi je obnovila i dala Kadirovu veliku autonomiju.