SAD privremeno popustio Rusiji? Washington ublažio sankcije Indiji zbog naftne krize

Američka vlada privremeno je ublažila sankcije kako bi Indiji omogućila kupnju ruske nafte koja je trenutno nalazi "nasukana" na moru, usred eskalacije napetosti na Bliskom istoku. Ministar financija Scott Bessent rekao je da je 30-dnevna suspenzija sankcija "namjerna kratkoročna mjera" kako bi se omogućio daljnji protok nafte na globalnom tržištu.

Milijuni barela nafte i plina zaglavljeni su u blizini Hormuškog tjesnaca - uskog prolaza u Meksičkom zaljevu kroz koji prolazi gotovo polovica indijskog uvoza sirove nafte i plina. Teheran je prijetio napadom na brodove koji pokušavaju proći otkako su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana. SAD su sankcionirale rusku naftu nakon invazije Moskve na Ukrajinu, prisiljavajući kupce da traže alternative.

Washington je napravio poseban pritisak na Indiju - glavnog kupca ruske energije - da prestane kupovati njezinu naftu u nastojanju da smanji novčani tok za financiranje invazije na Ukrajinu. Bessent je rekao da odricanje od sankcija "neće pružiti značajnu financijsku korist" Rusiji jer odobrava samo transakcije koje uključuju naftu koja je već nasukana na moru.

„Ova privremena mjera ublažit će pritisak uzrokovan iranskim pokušajem da uzme globalnu energiju za taoca“, objavio je Bessent na X-u. Neograničeno zaustavljanje opskrbe izazvalo je strahove od nadolazeće energetske krize u Indiji, koja navodno ima zalihe sirove nafte i plina za oko 25 dana .