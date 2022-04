Zelenski: 'Rusija bi mogla upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini'. Irak navodno šalje oružje Rusiji

Danas je 48. dan ruske invazije na Ukrajinu. Pukovnija Azov tvrdi da je Rusija upotrijebila kemijsko oružje u Mariupolju, a međunarodne organizacije provjeraju točnost tih optužbi. Europski policijski ured (Europol) priopćio je u ponedjeljak da je počeo veliku operaciju na čijoj je meti imovina ruskih pojedinaca i tvrtka kojima su uvedene sankcije zbog rata u Ukrajini. Više od 10.000 civila poginulo je u ruskoj opsadi Mariupolja, rekao je gradonačelnik Vadim Bojčenko.

Ključni događaji:

Hrvatska protjeruje 24 djelatnika ruskog veleposlanstva. Među njima je 18 diplomata

Ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava rekla je da je zabilježila užasne činove seksualnog nasilja ruskih vojnika u Buči i drugdje, uključujući slučaj u kojem su žene i djevojke držane u podrumu 25 dana

Stiže pojačanje rusima napose blizu strateški važnog grada Izjuma, ali još nisu počeli ofenzivu radi uspostave potpune kontrole nad tom regijom na istoku Ukrajine, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Pentagona

Europska unija je istaknula da su moguće dodatne sankcije Rusiji

Tijek događaja:

6:15 - Rusija dobiva streljivo i vojnu opremu iz Iraka i to uz pomoć iranskih krijumčara oružja, tvrde pripadnici iračkih milicija koje podržavaju Iran i regionalnih obavještajnih službi, tvrdi The Guardian.

U Rusiju su iz Iraka poslani RPG-ovi i protutenkovske rakete kao i brazilski raketni sustav s obzirom na to da rat u Ukrajini ne ide kako je Moskva planirala. Navodno su vlasti u Teheranu donirale Rusiji raketni sustav Bavar 373 iranske proizvodnje, koji je sličan ruskom S-300. Ukoliko se ovo potvrdi to bi značilo promjenu vojne strategije Rusije zbog sankcija te znatno oslanjanje na svojeg saveznika u Siriji - Iran.

6:01 - Ruske snage su navodno zaplijenile teretni brod Smatra koji se nalazio u luci Maripolj i zarobio posadu koja se na njemu nalazila, tvrdi ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava Ljudmila Denisova.

Ona tvrdi da su 18 Ukrajinaca i jedan Egipćanin morali napustiti brod i da je svaki kontakt s njima izgubljen.

5:51 - Gotovo dvije trećine ukrajinske djece napustilo je svoje domove u šest tjedana od početka ruske invazije na Ukrajinu, objavila je UN-ova agencija za djecu UNICEF.

UN je potvrdio smrt 142 djece, iako upozoravaju kako je stvarna brojka veća.

Manuel Fontaine, UNICEF-ov direktor programa za hitne slučajeve, rekao je da je 4,8 milijuna od 7,5 milijuna ukrajinske djece raseljeno u tako kratkom vremenu nešto što se nije dogodilo tako brzo u 31 godini njegova humanitarnog rada.

5:50 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da bi Rusija mogla upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini te je pozvao zapad na nametanje snažnih sankcija kako se Moskva ne bi usudila ni govoriti o upotrebi takvog oružja.

Tijekom dana, objavljeni su neprovjereni izvještaji koji sugeriraju da je Rusija upotrijebila kemijsko oružje u Mariupolju, luci na jugu zemlje.

“Ovo shvaćamo vrlo ozbiljno”, rekao je Zelenski u noćnom obraćanju putem videa u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik, međutim, nije rekao da je takvo oružje već upotrijebljeno.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy addresses the Italian parliament as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine March 22, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Photo: Ukrainian Presidential Press Ser/REUTERS

“Želio bih podsjetiti svjetske lidere da se o mogućoj upotrebi kemijskog oružja od strane ruske vojske već razgovaralo. Već tada, to je značilo da je na rusku agresiju potrebno reagirati oštrije i brže”, dodao je.

Pomoćnik gradonačelnika Mariupolja Petro Andryuschenko napisao je u svojim izvještajima putem Telegrama da kemijski napadi nisu potvrđeni te da očekuje da će detalje i objašnjenja moći objaviti kasnije.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je kako SAD upoznat s izvješćima.

“Ne možemo ništa potvrditi trenutno, ali ćemo nastaviti pobliže motriti situaciju”, istaknuo je.

“Ovi izvještaji, ako su istiniti, duboko uznemiruju i ukazuju na bojazan koju smo izrazili oko mogućnosti da Rusija upotrijebi bojna sredstva”, rekao je.

Ruska invazija preselila se iz predgrađa Kijeva na istok Ukrajine gdje se očekuje veliki napad. Europska unija u ponedjeljak je istaknula da su moguće dodatne sankcije Rusiji.

“Vrijeme ja da se pripremi takav paket da od Rusije ne čujemo niti riječi o oružju masovnog uništenja”, poručio je Zelenski.

Dodao je kako je embargo na uvoz nafte iz Rusije nužnost, a da će bilo koji paket mjera koji se ne odnosi na naftu, u Moskvi biti dočekan sa smiješkom.

