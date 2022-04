Zelenski traži pomoć od Njemačke: Ukrajina želi locirati osobe koje stoje iza ratnih zločina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je u nedjelju s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i od njega zatražio pomoć za Ukrajinu, uključujući i podršku u istrazi ratnih zločina.

Zelenski je na Twitteru objavio da je iskoristio telefonski razgovor kako bi od Scholza zatražio pomoć u lociranju osoba koje stoje iza ratnih zločina koje su u Ukrajini počinile ruske snage. Rekao je da su se složili da svi ratni zločinci moraju biti identificirani i kažnjeni.

"Razgovarali smo o proturuskim sankcijama, obrambenoj i financijskoj podršci za Ukrajinu", napisao je Zelenski, naglasivši svoje pokušaje da održi međunarodnu podršku za svoju zemlju, više od šest tjedana nakon početka ruske invazije.

