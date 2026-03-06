VIDEO Američki senator iznio zastrašujuće detalje istrage Epstein: 'Surađivao je s ruskim obaviještajcima, upleten je i Trump'

Senator Sheldon Whitehouse (D–Rhode Island) iznio je niz detalja koji, prema njegovim riječima, povezuju trgovca ljudima Jeffreyja Epsteina s ruskim obavještajnim službama. Te veze, tvrdi Whitehouse, posredno dovode u vezu i predsjednika Donalda Trumpa. Prema senatoru, ključni trag vodi preko oca Ghislaine Maxwell. Whitehouse je citirao njegov dosje britanske obavještajne službe MI6 u kojem stoji da je Robert Maxwell bio “temeljito loš karakter i gotovo sigurno financiran od strane Rusije”.

Whitehouse je također opisao Epsteinove veze s različitim međunarodnim akterima, uključujući izraelske i američke obavještajne službe. Nedavno objavljeni dokumenti potaknuli su i poljskog premijera Donalda Tuska da najavi opsežnu istragu o mogućim Epsteinovim vezama s ruskim obavještajnim službama. Jedna od tih veza, navodi se, bila je Epsteinov odnos s ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji je također bio blizak s Paulom Manafortom, šefom Trumpove predsjedničke kampanje.

Senator je naveo i dokumente te e-poruke iz takozvanih Epsteinovih dosjea koji pokazuju da su ruske djevojke bile dio mreže regrutiranja žena za muškarce koje je Epstein pokušavao manipulirati. Whitehouse je citirao i jednu poruku francuskog skauta za modele Jean-Luca Brunela upućenu Epsteinu, u kojoj piše da je pronašao 'učiteljicu' koja bi mu pomogla s ruskim jezikom. 'Ima 2 puta po 8 godina i nije plavuša', navodi se u poruci.

Banka JPMorgan Chase & Co. identificirala je više od milijardu dolara sumnjivih transakcija koje je prijavila američkim vlastima. Ukupno je označeno oko 4700 transakcija, za koje je banka navela da su 'potencijalno povezane s prijavama trgovine ljudima koje uključuju gospodina Epsteina', izvijestio je The New York Times.

U dokumentima se spominju i Epsteinovi bankovni transferi prema ruskim bankama, uz napomenu o 'njegovim odnosima s dvojicom američkih predsjednika'. Epstein je, navodi se, održavao veze i sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, bliskim prijateljem Donalda Trumpa i njegovog zeta Jareda Kushnera.

Nakon Epsteinova uhićenja 2019. godine, istražitelji su također otkrili da je posjedovao isteklu austrijsku putovnicu iz 1980-ih s njegovom fotografijom, ali pod lažnim imenom, u kojoj je kao mjesto prebivališta bila navedena Saudijska Arabija, izvijestili su CBS News i The New York Times. Whitehouse je citirao i jednu Epsteinovu bivšu djevojku koja se prisjetila da joj je rekao: 'Skupljam ljude. Posjedujem ljude. Mogu uništiti ljude.'

Virginia Giuffre u svojoj je knjizi napisala da je Epstein imao veliku biblioteku videosnimku te posebnu prostoriju u kojoj su monitori u stvarnom vremenu prikazivali nadzorne snimke s njegovih posjeda. 'Otvoreno je govorio o tome kako će mene i ono što sam bila prisiljena raditi s određenim muškarcima koristiti kao sredstvo ucjene, kako bi mu ti muškarci dugovali usluge', napisala je. Prisjetila se i trenutka kada je Epstein prolazio kroz svoju vilu i pokazivao gdje su skrivene minijaturne kamere, hvaleći se da snimaju sve.

Policija na Floridi, rekao je Whitehouse, pronašla je dvije male kamere skrivene u satovima u njegovoj kući u Palm Beachu. Senator je također naveo da je bivši tužitelj Alex Acosta jednom izjavio kako je Epstein 'pripadao obavještajnim službama' te da je odluka da se 2008. godine prema njemu postupi blago donesena 'iznad njegove razine odlučivanja'. Epsteinov mentor Steven Hoffenberg rekao je u intervjuu za The National Enquirer, objavljenom tri godine nakon njegove smrti: 'Gdje god je Epstein zabavljao goste, on i Ghislaine su sve snimali.'

U izvješću objavljenom u ljeto 2025. tvrdi se da je više od dvadeset osoba povezanih s Epsteinom umrlo pod sumnjivim okolnostima. Prema Enquireru, Epstein je vodio takozvanu 'medenu zamku' (honey-trap) - snimajući kompromitirajuće situacije utjecajnih osoba s maloljetnim djevojkama kako bi ih kasnije ucjenjivao.

Sličnu ocjenu iznio je i izvor iz obavještajnih krugova za Daily Mail, tvrdeći da je riječ o 'najvećoj operaciji medene zamke na svijetu' koja je navodno vođena za KGB. Epstein je, prema tom izvoru, nabavljao mlade žene za svoje suradnike, a zatim snimao njihove susrete. Istodobno je naglašeno da je Epstein bio lažac i kriminalac koji je često pretjerivao o vlastitoj moći i utjecaju. 'Epsteinove dosje treba promatrati kroz tu prizmu', rekao je Whitehouse.

Dodao je kako i dalje postoji mnogo neodgovorenih pitanja, ali i činjenica da su brojni vrlo moćni ljudi u različitim razdobljima bili duboko povezani s Epsteinom, dok je i sam Epstein, kako kaže, bio snažno povezan s Rusijom. Na kraju je oštro kritizirao američko Ministarstvo pravosuđa, optuživši ga za pokušaje prikrivanja veza između Epsteina i utjecajnih osoba.