Vojni analitičar otkrio: 'Zvučni top koji je srpska policija koristila na prosvjedima služi za obranu od somalijskih pirata'

Nakon što je organizacija "Earshot" objavila da je "vrlo vjerojatno" kako su građani na mirnom prosvjedu 15. ožujka bili meta ciljanog napada korištenjem usmjerenog akustičnog oružja, a srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić ponovo tvrdio da uređaji koje policija posjeduje imaju tu mogućnost, ali je ona "blokirana", vojni analitičar Aleksandar Radić u razgovoru za "NovuS" ističe da uopće nije bitno koji je točno uređaj korišten, već da je njihova uporaba zabranjena.

Izvještaj organizacije "Earshot", koji je temeljen na 19 videozapisa s protesta, više od 3.000 izjava sudionika i 15 intervjua s "ušnim svjedocima", donosi zaključak da je "vrlo vjerojatno" da su okupljeni građani bili meta akustičnog oružja. Ovaj izvještaj pratio je izlaganje ministra Dačića, koji je na sjednici Odbora za sigurnost Narodne skupštine demonstrirao mogućnosti LRAD uređaja puštajući dva zvučna snimka. Naglasio je da se ništa slično nije čulo 15. ožujka te da su druge mogućnosti "blokirane". S druge strane, vojni analitičar Aleksandar Radić objašnjava da nije važno koji uređaj je točno korišten.

-Bilo koji akustični uređaj čije djelovanje odgovara događajima 15. ožujka nije prepoznat u našim propisima i to bi trebala biti kraj svake rasprave. Korišteno je nešto nezakonito i na nezakonit način. Takva sredstva ne postoje u našem Zakonu o policiji. Također, prekršeni su domaći zakoni i međunarodne konvencije koje je Srbija potpisala jer je to akustično sredstvo upotrijebljeno protiv ljudi koji su mirno stajali i odavali počast žrtvama pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu. Čak nije ispoštovana ni osnovna policijska procedura koja nalaže da policija prvo izda upozorenje, potom naredbu, a tek onda primjenjuje sredstva prisile- objašnjava Radić.

U Zakonu o policiji, koji je još uvijek na snazi, a koji je vlast nekoliko puta pokušala izmijeniti, točno su definirana sredstva prisile, a LRAD nije među njima. Mnogi dokazi ukazuju na to da je netko iz vlasti ili netko tko je blizak vlastima iskoristio nedozvoljena sredstva, bilo da su u pitanju MUP, BIA, Vojska Srbije ili, primjerice, privatna sigurnost.

-Postoji nešto što ukazuje na to da je sve bilo unaprijed isplanirano i izvedeno. Nedavno sam bio u jednoj trgovini vojne opreme u inozemstvu i tamo su najprodavaniji proizvodi upravo oni koji štite od djelovanja zvučnih valova. Postoje kišobrani izrađeni od materijala koji štite od infrazvuka, čak i futrole za mobilne telefone, razna oprema. Takve kišobrane, koji se mogu kupiti na slobodnom tržištu, imali su neki ljudi u Pionirskom parku da bi se zaštitili od djelovanja tog akustičkog sredstva. To izravno ukazuje na to da je napad na demonstrante bio planiran- objašnjava vojni analitičar. Što se tiče objašnjenja srpskih dužnosnika da LRAD nije bio upotrijebljen i da ne djeluje tako, Radić objašnjava da te tvrdnje nisu točne.

-Ministar kaže da se nije čuo zvuk, a to je upravo jedan od načina na koji se koristi uređaj LRAD. Sam naziv infrazvuk objašnjava da je nečujan za ljudsko uho, ali može izazvati ozbiljne posljedice. To je razlog zašto je u Sjedinjenim Američkim Državama, u New Yorku, zabranjena njegova upotreba. Naime, tijekom jednih demonstracija bio je korišten, a uslijedile su brojne tužbe jer su njegovim djelovanjem povrijeđeni ne samo demonstranti protiv kojih je korišten, već i drugi ljudi, pa je New York morao isplatiti milijunske odštete, nakon čega je zabranjena njegova upotreba. To je neselektivno oružje koje može izazvati ozbiljne posljedice, od trajnog invaliditeta uslijed oštećenja i gubitka sluha, oštećenja centra za ravnotežu, u nekim slučajevima čak i smrt- objašnjava Radić. MUP Srbije, kako se ranije pisalo, posjeduje 16 uređaja LRAD, tipa 100 X i 450XL, čija je kupovina također dovedena u pitanje.

-Snimljeno je sredstvo ispred zgrade Skupštine, ali taj model, LRAD 450XL, može se koristiti i postavljanjem na tronožac, a može biti korišten i iz zatvorenog prostora daljinskim putem. Problem s njegovom uporabom je što se ne može registrirati osim na način kao što se to dogodilo u Beogradu, iskazima svjedoka i medicinskom dokumentacijom koja svjedoči o njihovim ozljedama. Inače, ova sredstva se široko koriste, primjerice protiv somalijskih pirata. Iako mogu izazvati ozbiljne posljedice, u Beogradu je to akustičko sredstvo korišteno s nižim intenzitetom, jer cilj napadača nije bio izravno povrijediti protestante, već izazvati strah i paniku, što se i dogodilo- objašnjava Aleksandar Radić.

U međuvremenu, istragu o zvučnom incidentu od 15. ožujka vodi Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu. Iz tog tužiteljstva portalu Nova.rs odgovoreno je da je saslušanje svjedoka još u tijeku. "Pred Prvim osnovnim javnim tužiteljstvom u Beogradu do današnjeg dana (18. lipnja) ispitano je oko 100 građana, od 176 građana koji su prijavili da su 15. ožujka 2025. godine u Ulici kralja Milana pretrpjeli određene tegobe. Nakon što budu uzete izjave od svih građana, tužiteljstvo će se oglasiti povodom daljnjih radnji", navodi se u odgovoru Prvog OJT u Beogradu.

Istraga "Earshota" o događajima 15. ožujka 2025. tijekom odavanja počasti u Beogradu ukazuje, podsjetimo, na visoku vjerojatnost uporabe izuzetno usmjerene zvučne sile protiv mase demonstranata. "Svjedoci su pokazali jasnu analitičku sposobnost tijekom događaja, bili su u stanju razlikovati različite zvukove i procijeniti svoju okolinu, čime su opovrgnuli tvrdnje da je panika izazvana bukom koju je napravila masa ili drugim objašnjivim akustičkim okidačima, poput petardi", navedeno je u izvještaju.

Pored toga, ovo demantira izvještaj FSB-a u kojem se navodi da "pokret mase može biti ostvaren samo koordinacijom organizatora unutar mase i nije moguć kratkotrajnom upotrebom specijalnog uređaja". Tako dolazimo do zaključka da nalazi "Earshota" jasno pokazuju da je ova tvrdnja netačna kada se razmotre sposobnosti LRAD 450XL prema njegovom korisničkom priručniku.

"Zapažen je visok nivo dosljednosti i međusobnog potvrđivanja u 15 intervjua sa svjedocima i preko 3.244 pisanih izjava. Ova dosljednost omogućila je rekonstrukciju neobičnog zvuka koji je čuo tijekom skupa. Izostanak zvuka na snimkama može ukazivati, a ne isključivati, uporabu LRAD-a, imajući u vidu jedinstvene patentirane mehanizme kojima se zvuk emitira iz njegove zvučne mreže. Sveukupno, ovi nalazi opovrgavaju ključne tvrdnje iz FSB izvještaja i potvrđuju svjedočanstva tisuća prisutnih te večeri, pokazujući da je vrlo vjerojatno da su demonstranti bili izloženi napadu izuzetno usmjerene akustične sile", navodi se u izvještaju.