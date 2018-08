Vodoinstalater ubijen nakon što je uzeo pauzu za ručak od tri sata

Vodoinstalater Gary Amer (63) pronađen je mrtav s ubodnom ranom u prsima nakon svađe sa svojom mušterijom zbog stanke za ručak koja je trajala tri sata.

Muškarac je pronađen mrtav pokraj bojlera i svoga alata u Walworthu na jugoistoku Londona, piše Daily Mail.

Zbog njegova ubojstva priveden je 67-godišnji William Treadwell kod kojega je Amer radio.

Susjedi su ispričali kako se vodoinstalater posvađao zbog trosatne pauze za ručak.

Treadwell je bio bez tople vode danima u stanu u kojem živi sa 76-godišnjom sestrom pa je pozvao vodoinstalatera. Ovaj je došao u četvrtak, no onda je uzeo pauzu za ručak i rekao da će se vratiti idući dan. No, to se nije svidjelo vlasniku stana pa ga je odlučio ubiti.

Muškarac je pronađen mrtav u petak u 14.14 sati, a William Treadwell sinoć je priveden pod optužbom za ubojstvo.