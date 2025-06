Cure detalji o Hrvatu koji je nestao na 30 godina pa je pronađen živ: Bio je u dugovima pa lažirao vlastitu smrt

Više od tri desetljeća nakon što je hrvatski državljanin Boris C., koji je 1994. nestao iz njemačkog grada Viersena, proglašen mrtvim, policija iz Mönchengladbacha potvrdila je da je muškarac živ, dobro je i živi u Francuskoj. Vijest je u četvrtak objavila glasnogovornica policije, istaknuvši kako je ovaj takozvani “Cold Case” (policijski izraz za neriješene slučajeve) u kojem je istraga došla u slijepu ulicu, sada službeno riješen. Muškarac je pronađen još prošle godine, a vijest je u medije tek sada izašla.

Nestanak i lažno uvjerenje o ubojstvu

Kako je Fenix-magazin već ranije pisao, Boris C., tada 37-godišnjak, nestao je 13. rujna 1994. godine. Njegovo osobno vozilo ubrzo nakon toga pronađeno je u Düsseldorfu s vidljivim tragovima krvi. Ti su tragovi u to vrijeme upućivali na mogući zločin. Državno odvjetništvo u Mönchengladbachu tada je otvorilo istragu zbog sumnje na ubojstvo, a osnovana je i posebna istražna jedinica za slučajeve ubojstva.

Istraga je trajala nekoliko godina, ali bez konkretnih rezultata. Budući da se muškarcu izgubio svaki trag, obitelj je 1997. zatražila da se Boris C. službeno proglasi mrtvim, što je i učinjeno, pišu njemački mediji.

Istraga ponovno otvorena zahvaljujući novim metodama

Slučaj je ponovno otvoren zahvaljujući policijskoj jedinici specijaliziranoj za “cold case” predmete, osnovanoj 2021. godine unutar Središnjeg kriminalističkog ureda. U sklopu te jedinice, do 28 bivših iskusnih policajaca ponovno je analiziralo neriješene slučajeve iz posljednjih 50 godina.

Tijekom digitalizacije i analize starih predmeta, jedan je istražitelj prepoznao moguće nove tragove u slučaju Borisa C. Nova forenzička analiza potvrdila je da je krv u pronađenom automobilu doista pripadala nestalom Borisu. Nakon toga, istražitelji su putem međunarodnih tijela počeli tragati za njim i uspjeli.

Policija ne želi govoriti o detaljima

Godine 2024., nakon više od 30 godina, policija i državno odvjetništvo uspostavili su kontakt s Borisom C., obavili razgovor s njim i nedvojbeno utvrdili njegov identitet. No, detalji o tome gdje je pronađen i kako je došlo do kontakta nisu otkriveni, čak ni nakon novinarskih upita. Otkriveno je samo da je Boris C. Priznao kako je imao ozbiljne dugove i strahovao od mogućih posljedica po sebe i svoju obitelj. Upravo zato je odlučio nestati i započeti novi život.

Nestanak je bio namješten

Daljnjom istragom utvrđeno je da je cijeli nestanak, uključujući i napušten automobil s krvavim tragovima, bio pažljivo insceniran. Boris C. je sam sebi nanio ozljede kako bi lažirao nasilni nestanak i nestao iz zemlje. Njegov cilj bio je započeti novi život u inozemstvu, daleko od poznatih i vlastitog identiteta.

– Time se ovaj Cold Case smatra riješenim, izjavila je glasnogovornica policije. Nije poznato kako je reagirala obitelj Borisa C. kad su doznali da je živ, jesu li se sreli i hoće li se Boris vratiti u Njemačku.

Njemački model rješavanja starih slučajeva sve uspješniji

Specijalizirana jedinica za neriješene slučajeve pri Središnjem kriminalističkom uredu u Düsseldorfu između 2021. i 2023. analizirala je više od 1.160 neriješenih slučajeva iz razdoblja od 1970. do 2021. godine. Ti su slučajevi uneseni u posebnu digitalnu bazu podataka i zatim ponovno analizirani od strane kriminalističkih analitičara i bivših istražitelja.

Slučaj Borisa C. nije usamljen: od uvođenja baze podataka, njemačke kriminalističke jedinice otvorile su i ponovno pokrenule stotine slučajeva. Do danas je 14 “cold caseova” uspješno riješeno. U deset njih podignute su optužnice, a u šest su donesene presude za ubojstvo ili ubojstvo iz nehaja. Tri su završila oslobađajućom presudom. Najstariji razriješeni slučaj datira iz 1986. godine.

Stručnjaci ističu da sustavan i digitaliziran pristup znatno povećava mogućnost rješavanja i najstarijih slučajeva, a rad jedinica koje se bave “cold caseovima” u Njemačkoj postaje sve značajniji alat u borbi protiv neriješenih zločina.