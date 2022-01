Vlasnica trgovine nakitom se šokirala: Razotkrila muškarca koji vara djevojku

Vlasnica trgovine nakitom uhvatila je jednog od svojih kupaca da vara partnericu nakon što je naručio ogrlicu.

Liv Portio, vlasnica DBL Jewelry, šokirala se kada je zaprimila poruku od zbunjene žene po imenu Ashley. Naime, Ashley joj se javila da joj je naplaćena narudžba za njezin nakit, no da ništa nije kupila.

- Bok Liv, dobila sam e-mail i naplatu na kartici da sam naručila nekoliko komada nakita, no nisam. Na adresi piše da ide u kuću mog dečka, ali on kaže da to nije naručio. Također, ime na ogrlici nije moje - napisala joj je Ashley te zamolila za pomoć kako bi razriješila situaciju.

Liv je potom ustvrdila da je muškarac koristio karticu svoje djevojke, Ashley, kako bi kupio ogrlicu za djevojku imena Diamond. Naime, ime je bilo ugravirano na ogrlici. Također, naručio je i narukvicu za gležanj s njegovim inicijalom, piše Mirror.

- Njezin dečko koristio je njezinu kreditnu karticu da kupi nakit. Šalje se u njegovu kuću, ali nije shvatio da mu je djevojka dobila potvrdu putem e-maila - kazala je Liv u TikTok video koji je postao viralan.

Korisnici te društvene mreže komentirali su kako je muškarac pokazao izrazito nepoštovanje.

- Poslala bi mu ogrlicu s imenom Ashley umjesto Diamond - stoji u jednom od komentara, no zbog imena Diamond, koje znači dijamant, neki su kazali kako je moguće da je želio to kupiti za Ashley jer misli da je dragocjena kao dijamant.

VIDEO Muškarac iz BiH postao heroj u Americi: 'Kakva hrabrost, svijetu su potrebni ljudi kao ti'