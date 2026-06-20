Krenuo veliki vikend-egzodus! Kilometarske kolone prema moru, najveće gužve kod Lučkog

Tisuće građana i turista ove su subote krenule prema obali, a pojačan promet već je stvorio velike gužve na najopterećenijim cestovnim pravcima. Najveći problemi zabilježeni su na prilazima naplati Lučko, gdje se stvaraju višekilometarske kolone, dok se na pojedinim dionicama autocesta vozi usporeno uz povremene zastoje. Prema podacima Hrvatskog autokluba, na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko sedam kilometara, dok se iz smjera čvora Zagreb zapad proteže oko pet kilometara.

Pojačan promet bilježi se i na autocesti A1 prema Karlovcu i dalje prema moru. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko jedan kilometar, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Gustoća prometa povećana je duž cijele trase prema Jadranu. Gužve nisu zaobišle ni autocestu A2 Zagreb – Macelj, gdje je promet pojačan u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti DC1, poznatoj kao stara karlovačka cesta, zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi kod Rakovog Potoka.

Iz HAK-a upozoravaju da su tijekom dana mogući dodatni zastoji i kolone u zonama radova te na mjestima gdje se promet odvija suženim kolnikom. To se odnosi na autoceste A1 Zagreb – Ploče – Karamatići i A6 Rijeka – Zagreb, Istarski ipsilon, državnu cestu DC1 kroz Liku te DC3 kroz Gorski kotar. Pojačan promet očekuje se i na Krčkom mostu, kao i u trajektnim lukama i pristaništima, gdje bi tijekom dana zbog smjene turista moglo doći do duljih čekanja. Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama, prilagode brzinu uvjetima na cesti.