Vlak za Split kasnio više od 2 sata. HŽ: Ispričavamo se, putnicima ćemo vratiti 50% novca

Problematična linija Hrvatskih željeznica Zagreb-Split ponovno frustrira svoje putnike. Čitatelj 24 Sata požalio se da je vlak kojim je trebao stići u Split u 21:30 sati stigao tek oko ponoći.

"Vlak je krenuo na vrijeme iz Zagreba, i u Karlovcu je strojovođa proglasio 'defekt' vlaka jer je pola vlaka grijalo, a pola hladilo. Stajali smo tu po najvećoj vrućini do dolaska novog vlaka iz Zagreba. Uz sve lagane vožnje i prijelaze, u Split smo došli oko 23.45, odnosno kasnili 130 minuta" ispričao je putnik.

"Ma to je užas. Svaki put kašnjenja, čekanja, presjedanja. Ne znate hoće li voziti autobus umjesto vlaka, pa ne možeš ni autobus u svako doba dana dobiti. Novi vlak u Karlovcu čekali smo preko sat i nešto, a znate i sami kakve su vrućine ovih dana. Nismo bili zadovoljni, imali smo milijun pitanja kako i zašto" negodovao je.

Čitatelj kaže kako nema volje tražiti povrat novaca od HŽ-a. "Cirkus! To je naša realnost, nema tu neke budućnosti po meni. Neću se žaliti, to je isto komplicirano. Treba četiri papira ispuniti a novac sjedne za negdje mjesec dana. Već sam to jednom radio, ovaj put neću."

Iz 24 Sata poslali su službeni upit o kašnjenju spornog vlaka, a evo kakav su odgovor dobili:

Ispričavamo se putnicima zbog jučerašnjeg kašnjenja vlaka 523.

Jučer 29. srpnja tijekom vožnje vlaka 523 (Zagreb GK 15.20 – Split 21.30) u 16.10 sati u kolodvoru Karlovac došlo je do kvara klimatizacijskog uređaja. S obzirom da autobusni prijevoznik u roku od 60 minuta nije mogao osigurati tri autobusa potrebna za prijevoz putnika vlaka 523, iz Zagreb Glavnog kolodvora upućena je druga garnitura koja je iz kolodvora Karlovac krenula s 92 minute kašnjenja, a u kolodvor Split stigla s 134 min kašnjenja.

Sukladno Uredbi EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, putnici ostvaruju pravo na naknadu za kašnjenje u sljedećim slučajevima:

- za kašnjenje od 60 do 119 minuta naknada se isplaćuje u visini od 25 % cijene karte

- za kašnjenja dulja od 120 minuta naknada se isplaćuje u visini od 50 % cijene karte.

