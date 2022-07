Vladislava (16) su Rusi zarobili na 90 dana: Čistio sam sobe za mučenje, bile su pune krvi

Šesnaestogodišnjeg mladića iz Ukrajine Rusi su 90 dana držali kao taoca, a nedavno je pušten nakon pregovora njegovog oca, inače lokalnog ukrajinskog dužnosnika s ruskim vojnicima koji su ga ipak odlučili zamijeniti.

Vladislav Burjak je 8. travnja odvojen od svoje obitelji na kontrolnoj točki dok je pokušavao pobjeći iz grada Melitopolja.

- Krenuli smo iz Melitopolja u Zaporožje u 9 ujutro. Oko 11 sati smo zaustavljeni na punktu gdje su ruski vojnici počeli provjeravati dokumente. Pitali su me jesam li snimio punkt i tražili da im dam svoj telefon. Zatim su pronašli s ukrajinskog Telegrama na kojem su ruski vojnici govorili o tome kako se ne žele boriti. To ih je razljutilo, a jedan je vojnik uperio mitraljez u mene i rekao mi da pođem za njim. Odveli su me do šatora gdje su saznali sam sam sin lokalnog dužnosnika i vrijedan kao talac - ispričao je 16-godišnjak za Guardian.

Odveli su ha na mjesto koje se koristilo kao zatvor gdje je držan više od 40 dana u jednoj ćeliji nakon čega je prebačen u jedan hotel.

- Dali su mi da perem pod sobe koju su koristili za ispitivanja, čistim časničke sobe i bacam smeće. Ćelija u kojoj sam bio, bila je nekoliko metara od mjesta gdje su vršili ispitivanja. Mogao sam čuti ljude kako viču, a kad sam čistio sobu vidio sam krvave mrlje. Budući da sam se mogao kretati dok sam čistio ćelije, ponekad sam imao priliku vidjeti što se dogodilo ljudima i ponekad su mogli razgovarati sa mnom minutu ili više kada stražari nisu gledali - rekao je Vladislav te je opisao prostoriju u kojoj su se odvijala ispitivanja.

- Bio je metalni stol i dvije stolice. Jedan je bio za osobu koju se ispituje, a drugi za osobu koja je vodila bilješke. Bilo je mrlja krvi i natopljenih zavoja. Čuo sam ispitivanja barem tri puta tjedno. Ljudi koje su mučili glasno su urlali. Ljude su tukli i mučili elektrošokovima. Ako ne bi ništa rekli, mučenje bi se nastavilo, ponekad i po nekoliko sati. Vidio sam te ljude poslije, lica su im bila u modricama. Jako sam se bojao da će i mene prebiti pa sam se trudio ostati bez emocija. Nitko mi nikada nije rekao zašto me drže, ali pretpostavljao sam da je to zbog razmjene - rekao je.

Njegov otac Oleg ispričao je kako su ga Rusi zvali i tražili su određenu osobu za razmjenu.

- Nisam mogao raspravljati s njima i reći da je on dijete. Nije bilo mjesta raspravi. Jasno su dali do znanja da bi mogao biti pušten ako ta osoba bude puštena - ispričao je otac.