Vlada taktizira s objavom izvještaja o korupciji

Upravni sud u Zagrebu poništio je jučer odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa po kojoj je premijer Andrej Plenković prekršio načela djelovanja odbijajući Povjerenstvu dostaviti račune za putovanje s HDZ-ovom delegacijom u Finsku na summit EPP-a.

Kao i u predmetu vezanom uz imenovanje Plenkovićeva kuma za veleposlanika u Londonu, sud je i ovaj put zaključio da Povjerenstvo nije ovlašteno donositi odluke o povredi načela djelovanja ako pritom nisu prekršene druge zakonske odredbe za koje je izrijekom propisana kazna. Iz takve presude proizlazi da Povjerenstvo ni na koji način ne može djelovati protiv dužnosnika koji mu ne žele dostaviti dokumentaciju.

Istodobno, Vlada je jučer primila na znanje izvješće GRECO-a, antikorupcijskog odbora Vijeća Europe. Taj dokument donesen je još početkom prosinca, a Vladi je trebalo više od tri mjeseca da ga prevede i objavi.

U Ministarstvu pravosuđa jučer nam je rečeno da će biti objavljen tijekom dana, no to se do zaključenja ovog izdanja novina nije dogodilo. Razlog taktiziranja s objavom GRECO-ova izvješća vjerojatno su netom završeni izbori u HDZ-u, u kojima je Plenković kao jednu od ključnih točaka svog programa isticao borbu protiv korupcije i sukoba interesa. Poznato je da se Povjerenstvo GRECO-u žalilo na pritiske iz Vlade i tražilo zaštitu Vijeća Europe, o čemu bi moglo biti riječi i u ovom izvješću