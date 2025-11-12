Naši Portali
MUŠKARAC PRIVEDEN

Vlada osudila napad: 'Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu'

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije
Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Davor Marković/Hina
12.11.2025.
u 20:42

Zagrebačka policija priopćila je ranije večeras da je privela muškarca koji je u srijedu oko 13.55 sati verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla na Trgu bana Jelačića u Zagrebu

Vlada RH osudila je napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska, koje je u srijedu popodne verbalno i fizički napao muškarac na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, naglasivši kako 'medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena'. "Osuđujemo napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin. Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodni u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena", objavila je Vlada RH na društvenoj platformi  X.   

Zagrebačka policija priopćila je ranije večeras da je privela  muškarca koji je u srijedu oko 13.55 sati verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. "Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Drama u centru Zagreba. Napadnuti žena i muškarac, žena teže ozlijeđena
napad na novinare Vlada

VA
VanjaPlank
21:16 12.11.2025.

Kak se sije tak se žanje...A novinari u Hrvatskoj bogme se nemaju sa čine pohvaliti.

MA
Magreb
21:44 12.11.2025.

Ima li to UOPĆE političku podlogu ikakve vrste?!? Po snimci mi se čini da je lik jednostavno "napištoljen".

