Još jedna novinarka napustila N1 televiziju: 'Znala sam da će me sustići cijeli vrtlog emocija'

Novinarka Jelena Bokun objavila je da odlazi s N1 televizije. Na Facebooku je napisala kako je došla do kraja jednog nevjerojatnog životnog perioda. - Sad mu kažem doviđenja, ali vjerujem ne i zbogom. Znala sam da će me sustići cijeli vrtlog emocija. Kako i ne bi, koliko toga sam preživjela kroz ovaj posao. Bilo je hektično, uzbudljivo, nikad dosadno. Puno čekanja, stajanja satima na vrućinama i hladnoćama. Od potresa, obnove, blata, poplava, požara, uhićenja, do svih onih sočnih političkih priča. Koliko kilometara prijeđenih, koliko dogodovština, koliko ljudi i njihovih priča. Ovo je poziv, ljubav, nikako samo posao. Od prosinca 2021. dobila sam priliku doći na N1. Točno se sjećam uzbuđenja kad sam vidjela prepunu redakciju ljudi za koje i danas mislim da su najveći profesionalci u ovom poslu. Radili smo sjajan posao, novinarstvo kakvo mislim da treba biti.

Taj entuzijazam, ljubav, želja i upornost teško da će se opet dogoditi u jednoj redakciji. Hvala svim Kolegama uz koje sam učila tajne ovog zanata, s kojima sam dijelila pitanja, mozganja, promišljanja. Hvala i snimateljima bez kojih ništa od ovoga ne postoji, svaki teren i svaka kava su bili nezaboravni. Baš mi je bila čast raditi sa svima vama. Sad je vrijeme za nešto drugačije i veselim se tome. Ali televizija i novinarstvo su bili i bit će dio mene, pa do nekog sljedećeg gledanja - napisala je Bokun. Još uvijek nije poznato gdje će nastaviti karijeru. Podsjetimo, prije pola godine N1 telelviziju napustili su brojni poznati novinari i voditelji među kojima su Sandra Križanec, Ilija Jandrić, Igor Bobić i Mašenka Vukadinović.

Rođena Zagrepčanka, novinarstvo je zavoljela još u osnovnoj školi, a prve konkretne korake napravila je na Televiziji Student u sklopu Fakulteta političkih znanosti, gdje je diplomirala televizijski smjer. Nakon Zagreba, obrazovanje je nastavila u Beogradu, gdje je na Fakultetu za medije i komunikacije završila diplomski studij komunikacija i odnosa s javnošću. Profesionalnu karijeru započela je na Z1 televiziji, gdje je od 2017. do 2019. vodila središnje vijesti i jednosatni politički talk show uživo, što ju je, kako kaže, "dobro izbrusilo" za daljnji rad. Godine 2019. prelazi u redakciju unutarnje politike Hrvatske radiotelevizije, gdje se usavršila u izvještavanju s terena, s posebnim fokusom na pravosudne teme. Često je bila prva na terenu prilikom USKOK-ovih akcija, strpljivo čekajući satima ispred kuća osumnjičenika ili zgrade suda, što mnogi kolege nisu razumjeli, ali njoj je predstavljalo profesionalni izazov.

Prekretnica u karijeri dogodila se u prosincu 2021. godine, kada je prešla na N1 televiziju. Taj je transfer opisala simbolično, kao "najbolji poklon u čizmici za svetog Nikolu", nadajući se da će je odmah "baciti u vatru". Na N1 je, kako je više puta istaknula, pronašla okruženje koje joj je otvorilo nove profesionalne svjetove, okružena kolegama koji su strastveni profesionalci i rade novinarstvo "bez zadrške, pošteno, slobodno, ali i s odgovornošću". Upravo je na N1 njezin rad postao nacionalno prepoznat, ne samo kroz praćenje dnevnopolitičkih zbivanja, već i kroz neumorno izvještavanje s potresom pogođene Banije. Tamo je provela mjesece, od dana potresa pa sve do svibnja, bilježeći teške ljudske sudbine, ali i nevjerojatnu solidarnost Hrvata koji su hrlili pomoći nepoznatim ljudima u nevolji.