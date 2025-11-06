Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PONOVO ĆE SE SUDITI IVICI JURIČEVIĆU

VKS ukinuo presudu bivšem HDZ-ovom načelniku Posedarja zbog nezakonitog pogodovanja

Sudski ?eki?
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
06.11.2025.
u 09:17

On je u žalbi tražio i ukidanje presude i ponovljeno suđenje, a VKS mu je žalbu usvojio

Ivici Juričeviću, bivšem HDZ-ovom načelniku Posedarja, ponovo će se suditi, u jednoj od bezbrojnih pravosudnih trakavica. Naime, Visoki kazneni sud (VKS) je usvojio Juričevićevu žalbu te mu je ukinuo nepravomoćnu presudu koja mu je 10. ožujka 2022. izrečena na Županijskom sudu u Splitu. Zbog nezakonitog pogodovanja bio je uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od pet godina. Istom presudom bio je oslobođen optužbi za zloporabu položaja i ovlasti, a bilo mu je određeno i da plati oko 6000 kuna naknade troškova za svjedoke i troškova kaznenog postupka.

Na tu presudu su se žalili i USKOK i Juričević; tužiteljstvo zbog, po njima preniske kazne, a Juričević zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. On je u žalbi tražio i ukidanje presude i ponovljeno suđenje, a VKS mu je žalbu usvojio. Cijela priča vrtjela se oko toga je li Juričević kao načelnik Općine Posedarje postupao protivno važećim zakonima o javnoj nabavi kada je od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 20027. od tvrtke Marijan Commerce, kojoj je inače bio vlasnik, nabavljao robu, usluge i radove ukupno vrijedne 94.0327 kuna.

Roba, usluge i radovi su nabavljeni bez postupka javne nabave, a Juričević se branio da ga stručne službe nisu upozorile da je obavezan provesti postupak javne nabave kada su manje vrijednosti u pitanju. Prema uputi VKS-a te se nejasnoće trebaju razjasniti na ponovljenom suđenju. Osim toga trebaju se razjasniti i nejasnoće oko nezakonitog pogodovanja odnosno je li Juričević kao načelnik Općine Posedarje naručujući robu i usluge od tvrtke kojoj je bio bio vlasnik počinio kazneno djelo ili je riječ o sukobu interesa. Inače, Juričević se godinama zbog Marijan Commercea povlačio po sudovima jer ga se teretilo za utaju poreza.

FOTO Zvuči bolje nego što stvarno je: U Splitu do Rolexa za samo 3 eura
Sudski ?eki?
1/15
Ključne riječi
načelnik USKOK HDZ posedarje Ivica Juričević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja