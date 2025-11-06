VKS ukinuo presudu bivšem HDZ-ovom načelniku Posedarja zbog nezakonitog pogodovanja

Ivici Juričeviću, bivšem HDZ-ovom načelniku Posedarja, ponovo će se suditi, u jednoj od bezbrojnih pravosudnih trakavica. Naime, Visoki kazneni sud (VKS) je usvojio Juričevićevu žalbu te mu je ukinuo nepravomoćnu presudu koja mu je 10. ožujka 2022. izrečena na Županijskom sudu u Splitu. Zbog nezakonitog pogodovanja bio je uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od pet godina. Istom presudom bio je oslobođen optužbi za zloporabu položaja i ovlasti, a bilo mu je određeno i da plati oko 6000 kuna naknade troškova za svjedoke i troškova kaznenog postupka.

Na tu presudu su se žalili i USKOK i Juričević; tužiteljstvo zbog, po njima preniske kazne, a Juričević zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. On je u žalbi tražio i ukidanje presude i ponovljeno suđenje, a VKS mu je žalbu usvojio. Cijela priča vrtjela se oko toga je li Juričević kao načelnik Općine Posedarje postupao protivno važećim zakonima o javnoj nabavi kada je od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 20027. od tvrtke Marijan Commerce, kojoj je inače bio vlasnik, nabavljao robu, usluge i radove ukupno vrijedne 94.0327 kuna.

Roba, usluge i radovi su nabavljeni bez postupka javne nabave, a Juričević se branio da ga stručne službe nisu upozorile da je obavezan provesti postupak javne nabave kada su manje vrijednosti u pitanju. Prema uputi VKS-a te se nejasnoće trebaju razjasniti na ponovljenom suđenju. Osim toga trebaju se razjasniti i nejasnoće oko nezakonitog pogodovanja odnosno je li Juričević kao načelnik Općine Posedarje naručujući robu i usluge od tvrtke kojoj je bio bio vlasnik počinio kazneno djelo ili je riječ o sukobu interesa. Inače, Juričević se godinama zbog Marijan Commercea povlačio po sudovima jer ga se teretilo za utaju poreza.