VKS traži da sud dodatno pojasni je li moguće da BiH izruči Mamiće prije no što odluči o suđenju u odsutnosti

Podignuta je u lipnju 2023., nakon pustih zahtjeva za izdvajanjem nezakonitih dokaza, koji su odbijeni, pa zahtjeva za izuzećem optužnog vijeća i predsjednika suda, te zahtjeva da se suđenje premjesti iz Zagreba u Osijek, koji su također odbijeni, potvrđena je u prosincu 2024., no usprkos tome, suđenje još nije na vidiku, jer je Visoki kazneni sud (VKS) prihvatio žalbe nekih optuženika te ponovno na odlučivanje prvostupanjskom sudu vratio da odluči hoće li se Zdravku i Zoranu Mamiću suditi u odsutnosti ili ih se ipak može izručiti iz BiH.

Riječ je slučaju u kojem su osim braće Mamić, još optužena trojica bivših sudaca Županijskog suda u Osijeku; Zvonko Vekić, Ante Kvesić i Darko Krušlin te Nataša Sekulić i Drago Tadić. USKOK optužnicom tereti Zdravka Mamića da je u više navrata dao najmanje 370.000 eura sucu Vekiću, koji mu je predočio da će taj iznos podijeliti s kolegama sucima i tako osigurati za Mamića povoljne sudske odluke. Od tog iznosa, prema optužnici, najmanje 30.000 eura bilo je utrošeno na ljetovanja i putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu Vekića i njemu bliskih osoba, dok je 20.000 eura bilo navodno za troškove financijske vještakinje.

Zoran Mamić se tereti da je od sume mita osigurao 100.000 eura, koje je Vekiću, tvrdi USKOK, predao Tadić. USKOK u optužnici tvrdi i da su sudac Vekić i Nataša Sekulić, prikrivajući porijeklo tih 370.000 eura kupovali automobile i nekretnine. Što se Krušlina tiče, on se u problemu našao zbog skupocjenog sata kojeg mu je Zdravko Mamić stavio na ruku u Dinamovoj loži nakon jedne utakmice. Krušlin u obrani nije sporio da mu je Mamić dao sat, kojeg mu je i vratio, no negirao je da je za taj sat trebao donijeti povoljnu presudu Mamiću. Krivnju za primanje mita niječu i suci Vekić i Kvesić koji su odlučivali o optužnici za Dinamo 2. Suđenje po toj optužnici traje na Županijskom sudu u Osijeku.

Uglavnom, nakon što je optužnica protiv Mamića i sudaca postala pravomoćna, odlučeno je da će se braći Mamić, koji su nedostupni jer žive u BiH, suditi u odsutnosti. Na tu odluku žalili su se braća Mamić, Vekić i Nataša Sekulić i njihove žalbe je VKS djelomično prihvatio te je u tom dijelu spis vraćen Županijskom sudu u Zagrebu na novo odlučivanje. Mamići, Vekić i Nataša Sekulić su u svojim žalbama naveli da nema osnova da se Mamićima sudi u odsutnosti samo zbog toga što su optuženi za koruptivna djela prema pripadnicima pravosudne vlasti, isticali su da im je tom odlukom onemogućena konfrontacija s optužbom, da je prije te odluke trebalo pokušati ustupiti spis BiH te da nije dostatno ispitano postoji li mogućnost izručenja Mamića iz BiH. Od njihovih žalbenih navoda VKS je prihvatio ovaj potonji pa su obrazložili da je prvostupanjski sud zaključio da je izručenje Mamića nemoguće zbog odluke suda BiH u ranijem slučajevima povezanim s Mamićima.

Po stavu VKS-a, to što je, odbijanje BiH da izruči Mamiće, kako je to u svojoj odluci naveo prvostupanjski sud, nije dostatno za odluku o suđenju odsutnosti. Osim toga VKS smatra da činjenica da je izručenje Mamića odbijeno u jednom predmetu, ne znači da će tako biti i u drugom u kojem se optuženicima sudi za sasvim druga kaznena djela od onih za koje je izručenje odbijeno. Stoga su prvostupanjskom sudu vratili spis s uputom da ponovo odluči je li izručenje Mamića iz BiH moguće ili ne te hoće li im se suditi u odsutnosti ili ne. A sve to znači da je početak suđenja prolongiran za neodređeno vrijeme, možda čak i cijelu godinu.

Inače, činjenicu da je optužen za davanje mita sucima, Mamić je pokušao je iskoristiti u tužbi pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), u kojoj je tvrdio da zbog korumpiranih sudaca nije imao pošteno suđenje. Tom tužbom je pokušavao, ako ne srušiti osuđujuću presudu kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, onda bar izboriti obnovu postupka. No plan mu nje uspio jer mu je ESLJP tužbu odbio. Mamić je u bijegu od 2018., od tada živi u BiH, a tamo mu se kasnije pridružio i njegov brat Zoran Mamić, također osuđen za izvlačenje novca iz Dinama.