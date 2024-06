Vjekoslav Prebeg u Rusiji osuđen na 23 godine zatvora

Ruski sud osudio je u odsutnosti hrvatskog državljanina Vjekoslava Prebega na 23 godine zatvora jer je bio, kako stoji u presudi, plaćenik i i sudjelovao u neprijateljstvima na strani Ukrajine. To je, inače, dvije godine duža kazna nego što je tražilo tamošnje državno odvjetništvo za tog bivšeg pripadnika bojne Azov, već neko vrijeme inkorporirane u ukrajinsku vojsku. Prebegu se sudilo u odsutnosti jer je, kao ruski ratni zarobljenik, razmijenjen u rujnu 2022., i prebačen u Hrvatsku, no Rusi su taj podatak prešutjeli, kazavši samo da on, kao i ostali razmijenjeni zarobljenici, nisu na području Rusije.

- Vojni sud Južnog okruga donio je presudu u odsutnosti u kaznenom postupku protiv stranih plaćenika koji su se borili na strani Oružanih snaga Ukrajine, kao i protiv osobe koja je pomogla u regrutiranju drugih plaćenika. Britanski državljanin John Harding, švedski državljanin Matthias Gustavsson i hrvatski državljanin Vjekoslav Prebeg proglašeni su krivima prema članku 205.3 Kaznenog zakona Ruske Federacije (obuka u svrhu nasilnog preuzimanja vlasti), članku 278. Kaznenog zakona (nasilno preuzimanje vlasti) te 3. dio članka 359. Kaznenog zakona (sudjelovanje plaćenika u oružanom sukobu) - navelo je tamošnje tužiteljstvo. Britanski državljanin Andrew Hill osuđen je prema 3. dijelu članka 359. Kaznenog zakona (sudjelovanje plaćenika u oružanom sukobu), a Dylan Healy proglašen je krivim prema 5. dijelu članka 33. čl. 1. članka 359. Kaznenog zakona (pomoć u regrutiranju plaćenika).

Tužiteljstvo je za Prebega tražilo 21 godinu zatvora, no sud je izrekao strože kazne. Prebega, kao i Gustavssona te Hardinga osudio je na 23 godine zatvora, s tim da će prvih 5 godina služiti u zatvoru, a ostatak kazne u kaznenoj koloniji s maksimalnim osiguranjem. Healy i Hill osuđeni su na 4 godine, odnosno 3 godine i 6 mjeseci zatvora, koje će služiti u popravnoj koloniji općeg režima. - Sud je utvrdio da su od veljače do svibnja 2022. Gustavsson, Prebeg i Harding, nakon što su završili potrebnu obuku, kao i Hill, sudjelovali u oružanom sukobu kao plaćenici na strani ukrajinskih oružanih snaga na području Narodne Republike Donjeck. Healy je od sredine ožujka do kraja travnja 2022. pomagao u regrutiranju plaćenika za njihovu upotrebu u oružanim sukobima - priopćilo je tužiteljstvo.

Prvotno je optužnica protiv Prebega i ostalih bila podignuta u samoproglašenoj i međunarodno nepriznatoj Narodnoj Republici Donjeck (NRD), proruskoj tvorevini na ukrajinskom teritoriju. No potom je slučaj prihvatio sud u Rusiji. Prebega, bivšeg pripadnika bojne Azov, zarobili su Rusi godine kod Mariupolja, a u rujnu 2022. oslobođen je iz ruskog zarobljeništva nakon velike diplomatske i političke akcije.

Zanimljivo je kako je Prebeg tretiran u ovom kaznenom postupku, kao i kako se rusko pravosuđe - u skladu s političkom definicijom agresije na Ukrajinu - kloni naziva rat, već koristi izraz "neprijateljstvo". Zamjena raznih zarobljenika bila je javna i dobila je veliki međunarodni publicitet, no o njoj se u postupku nije rekla ni riječ. Kad je sud u Rostovu prihvatio slučaj, na prvom ročištu pred sucem se, logično, nije pojavio niti jedan od optuženika. Za Prebega i ostale je tako tužitelj sucu rekao da ne zna gdje se nalaze. Onda je na scenu stupio sud koji je naložio da se to dozna. Tu tužiteljstvo ipak objašnjava kako je Prebeg, i drugi, predani ovlaštenim osobama u skladu s rezolucijom Državnog odbora za obranu DNR "O nekim pitanjima transfera zarobljenika" od 20. rujna 2022. Dokument je tajan, rekao je tužitelj i zatražio od suda da pošalje zahtjev da se doznaju detalji i da se skine oznaka tajnosti, barem za potrebe suda. Sud je to naložio krajem svibnja. To je udovoljeno, a potom je odluku o tome hoće li se dalje ići u proces sud donio iza zatvorenih vrata. Na zatvorenoj sjednici odlučeno je da se slučaj razmotri u odsutnosti optuženih. Proces je zaista krenuo, vođen je i sada završen u odsutnosti okrivljenika, bez spominjanja razmjene.