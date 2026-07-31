Kerum priložio lažne snimke kako bi mu legalizirali restoran

Za bivšega splitskoga gradonačelnika Željka Keruma i nekadašnjeg službenika Grada Kaštela Andriju Polića, tužiteljica USKOK-a Natalija Petković nije zatražila istražni zatvor pa su nakon noći provedene iza rešetaka u petak prije podne pušteni na slobodu. Istražni zatvor je zatražila jedino za Kerumova nećaka Igora Sapunara, kojeg sumnjiče da je poticao Polića da legalizira Kerumove objekte u Kaštel Štafiliću. Svi su osumnjičenici ispitani u USKOK-u, a odgovarali su na pitanja tužiteljice i aktivno iznosili obranu. Njihovi odvjetnici izvijestili su javnost kako sva trojica tvrde da nisu krivi i negiraju kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

USKOK i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako je Polić osumnjičen za zloporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. USKOK navodi da je Kerum bio naručitelj i voditelj radova na građevinama sagrađenima na zemljištu u vlasništvu njegove tvrtke, dok je Igor Sapunar, koji je ujedno Kerumov nećak, zastupao trgovačka društva u njegovu stvarnom vlasništvu. Sumnja se da su od Polića, koji je bio viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela zadužen za rješavanje postupaka vezanih za ozakonjenja nezakonito sagrađenih zgrada, zatražili izdavanje rješenja kojim bi se legalizirali objekti sagrađeni nakon lipnja 2011. godine iako prema važećim propisima nisu ispunjavali uvjete za ozakonjenje.

Istraga je pokazala da pojedine građevine za koje se tražila legalizacija uopće nisu bile vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine, dok druge nisu odgovarale veličini i površini prikazanoj u priloženoj dokumentaciji. Unatoč tomu, sumnja USKOK, Polić je u kolovozu 2022. sastavio službenu bilješku u kojoj je naveo da su sporni objekti vidljivi na ortofoto snimci iz 2011. godine, no uz dokumentaciju je, sumnja se, priložio snimku iz 2017. godine na kojoj su građevine već bile sagrađene.

Nakon toga sastavio je zapisnik kojim je potvrdio da stanje na terenu odgovara priloženoj dokumentaciji te je u siječnju 2023. donio rješenje kojim je ozakonjeno ukupno pet građevina – tri poslovne zgrade, dvije pomoćne građevine, bazen i pripadajuća strojarnica, ukupne bruto površine gotovo 2000 četvornih metara. Prema navodima USKOK-a, tako je Kerumu i njegovoj tvrtki omogućena gradnja znatno većih objekata od onih koji su postojali do zakonskog roka za legalizaciju, kao i gradnja novih građevina na poljoprivrednom zemljištu, na kojem takva gradnja nije dopuštena.

Željko Kerum je uhićen u Veloj Luci na Korčuli, gdje je boravio s obitelji na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Nakon toga je odveden u Split, na premetačinu obiteljske kuće na splitskim Mejama te u samu konobu Pršut, a u četvrtak navečer ispitan je u USKOK-u.

Uhićenje Željka Keruma i USKOK-ova istraga izazvali su burne reakcije na splitskoj političkoj sceni, na kojoj je i Hrvatska građanska stranka, čiji je predsjednik koalicijski partner HDZ-a i u Gradu Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Gradonačelnik Tomislav Šuta, odmah nakon uhićenja, izjavio je kako Kerum nije član Gradskog vijeća te je izrazio želju za daljnju dobru suradnju s HGS-ovim vijećnicima na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem. Ni vrh HDZ-a nije za prekid suradnje, što se iščitava iz izjave ministra Branka Bačića, koji je rekao da političku suradnju s HGS-om u Splitu treba gledati odvojeno od problema sa zakonom u kojima se našao predsjednik stranke.

25.04. 2025., Split - Zeljko Kerum na Zapadnoj Obali Portreti. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Istodobno, splitska oporba zaziva nove izbore. Najglasniji su u stranci Centar, a pridružili su im se i ostali oporbeni vijećnici. – Nakon petnaest godina političkog i interesnog partnerstva Keruma i HDZ-a na različitim razinama, neozbiljno je danas glumiti iznenađenje zbog jednoga ilegalnog objekta – rekao je Franko Kelam, splitski vijećnik Mosta. Ocijenio je da ovaj slučaj nije izoliran, nego posljedica političkog modela u kojem se javni interes podređuje dogovorima, podjeli funkcija i održavanju većine.

– S jedne strane, gledali smo što je Kerum dobivao putem političkog utjecaja, a s druge, kako je HDZ takve odnose politički naplaćivao. O kaznenoj odgovornosti odlučuju institucije i sudovi, ali politička odgovornost postoji već danas, posebno za one koji su takve ljude odabrali za partnere i s njima odlučili voditi grad – istaknuo je Kelam. I Možemo ističe kako se za Željka Keruma desetljećima vežu javno poznate "malverzacije, pretakanja, nezakonitosti, sumnjivi stečajevi, dugovi, uzurpacije pomorskog dobra", a HDZ ga je odabrao "da im čuva politička leđa".