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NEVJEROJATAN NALAZ U BUGARSKOJ

FOTO Suša razotkrila drevnu tajnu Dunava: Seljanin ugledao nešto neobično u rijeci, a onda su stigli stručnjaci...

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
31.07.2026.
u 13:24
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Razina Dunava posljednjih je tjedana pala na rekordno nisku razinu nakon dugotrajnih ljetnih toplinskih valova

U sjevernoj Bugarskoj otkriveni su, kako se vjeruje, ostaci drevnog mamuta nakon što se razina Dunava povukla na rekordno nisku razinu, izvijestila je u srijedu novinska agencija BTA, pozvavši se na povjesničare. Ostatke je u srijedu pronašao stanovnik obližnjeg sela Rjahovo, koji je neuobičajen nalaz zamijetio u riječnome koritu. Seljani su potom pozvali stručnjake iz Regionalnog povijesnog muzeja u obližnjem gradu Ruse. Ravnatelj muzeja Nikolaj Nenov za BTA je rekao da su stručnjaci, koji su poslani na nalazište prepoznali donju čeljust, dvije kljove i vjerojatno mamutovo rebro te da će u četvrtak kosti biti uklonjene iz korita radi daljnjeg istraživanja i da bi se precizno utvrdilo porijeklo i starost nalaza.

Nenov je kazao kako se dugo vjerovalo da je nalazište ranije bilo močvarno područje u kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina. Razina Dunava posljednjih je tjedana pala na rekordno nisku razinu nakon dugotrajnih ljetnih toplinskih valova i suša koje su pogodile rijeke u cijeloj Europi, među kojima i ključne vodene putove poput Rajne.

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Ključne riječi
vodostaj Rijeka dunav Mamuti Bugarska

Komentara 1

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Avatar HajdukLika
HajdukLika
13:31 31.07.2026.

Možda Mađari sad pronađu grob Atille …

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