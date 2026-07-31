Trump ih ostavio bez nafte, struje, hrane..., no Kubanci su pronašli nevjerojatna rješenja

Američki predsjednik Donald Trump mjesecima predviđa kolaps Kube. "Samo će se urušiti sama u sebe", izjavio je 4. siječnja, dan nakon što je preuzeo kontrolu nad venezuelskom državom i njezinom naftom, koja je bila glavni izvor opskrbe Kube. Potom je nametnuo naftnu blokadu koja je otok gurnula u najtežu energetsku krizu u njezinoj povijesti. Posljedica su cjelodnevni nestanci struje i hrane, no više od šest mjeseci poslije kubanska vlada i stanovništvo i dalje odolijevaju.
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Jedna naftom od najbogatijih zemalja na svijetu, otimalnim zemljopisnim položajem, zbog komunista desetljećima bili u siromaštvu, bijedi, gaženi i terorizirani. Ako itko onda Hrvati dobro znaju što znači živjeti pod komunističkom čizmom.