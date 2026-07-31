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BITKA ZA PREŽIVLJAVANJE

Trump ih ostavio bez nafte, struje, hrane..., no Kubanci su pronašli nevjerojatna rješenja

Autor
Antonio Mandir
31.07.2026.
u 16:10
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Za plaću od jednog dolara dnevno barmenka Yeny Oliva jedva uspijeva kupiti mlijeko za trogodišnju kćer, a bez struje i hladnjaka hrana se brzo pokvari

Američki predsjednik Donald Trump mjesecima predviđa kolaps Kube. "Samo će se urušiti sama u sebe", izjavio je 4. siječnja, dan nakon što je preuzeo kontrolu nad venezuelskom državom i njezinom naftom, koja je bila glavni izvor opskrbe Kube. Potom je nametnuo naftnu blokadu koja je otok gurnula u najtežu energetsku krizu u njezinoj povijesti. Posljedica su cjelodnevni nestanci struje i hrane, no više od šest mjeseci poslije kubanska vlada i stanovništvo i dalje odolijevaju.

Ključne riječi
Havana Struja nafta Venezuela kriza Trump Kuba

Komentara 2

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MA
Marko1337
16:22 31.07.2026.

Jedna naftom od najbogatijih zemalja na svijetu, otimalnim zemljopisnim položajem, zbog komunista desetljećima bili u siromaštvu, bijedi, gaženi i terorizirani. Ako itko onda Hrvati dobro znaju što znači živjeti pod komunističkom čizmom.

Avatar NJUŠKALO
NJUŠKALO
16:14 31.07.2026.

Žive ko Rusi na Krimu.

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