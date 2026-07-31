Raste bijes na Madrid: Španjolska je granica probijena! Ovo nije migrantska kriza, nego okupacija

Nakon masovnog dolaska migranata na španjolski teritorij u enklavu Ceutu, čitav niz europskih političara i vlada žestoko je kritizirao vladu u Madridu jer nije zaštitila vanjske granice Europske unije. Kritikama se pridružila i administracija Donalda Trumpa. Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da su slike koje stižu iz Ceute upečatljive i da opet pokazuju da nekontrolirana ilegalna migracija predstavlja konkretnu prijetnju sigurnosti europskim granicama.

"Italija neće samo stajati i gledati. Spremni smo intervenirati kako bismo obranili granice i sigurnost građana, uključujući i suspenziju Schengenskog područja sa Španjolskom", ustvrdila je konzervativna talijanska premijerka koja podržava suspenziju Španjolske iz Schengenskog područja.

Kritike su stigle i iz Finske. Tamošnja ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen rekla je kako je Španjolska potpuno propustila zaštiti vanjske granice Schengenskog područja, i pozvala je sve vlade da se pridruže zahtjevu Meloni. "Zemlje koje ne ispunjavaju svoje obveze u zaštiti vanjskih granica ne mogu biti članice Schengena", ustvrdila je članica finske vlade. Kasnije se i danska vlada pridružila zahtjevima za izbacivanje Španjolske iz Schengena. Francuska pak je najavila uvođenje kontrola na svojoj granici sa Španjolskom. Španjolsku je žestoko kritizirala i Trumpova administracija.

- Predsjednik Trump već dugo upozorava Europu što će se dogoditi ako uvedu krajnje lijeve, globalističke politike, uključujući i dopuštanje masovne imigracije. Španjolska i druge države koje su uvele ovu destruktivnu filozofiju moraju odmah preokrenuti smjer ili riskiraju svoju propast – rekla je zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly.

Najdalje je otišao šef oporbe u Španjolskoj Alberto Núñez Feijóo, šef Narodne stranke umjerenog desnog centra. - Španjolska je granica probijena, a španjolski je teritorij okupiran. Ono što se događa u Ceuti nije samo pitanje imigracije, već kriza suvereniteta – rekao je Feijóo.