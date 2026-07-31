Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'RISKIRATE PROPAST'

Raste bijes na Madrid: Španjolska je granica probijena! Ovo nije migrantska kriza, nego okupacija

Migrants cross on foot into North African enclave of Ceuta from Morocco
Foto: OBTAINED BY REUTERS/REUTERS
1/13
Autor
Dino Brumec
31.07.2026.
u 16:22
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Španjolska i druge države koje su uvele ovu destruktivnu filozofiju moraju odmah preokrenuti smjer ili riskiraju svoju propast", rekla je zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly

Nakon masovnog dolaska migranata na španjolski teritorij u enklavu Ceutu, čitav niz europskih političara i vlada žestoko je kritizirao vladu u Madridu jer nije zaštitila vanjske granice Europske unije. Kritikama se pridružila i administracija Donalda Trumpa. Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da su slike koje stižu iz Ceute upečatljive i da opet pokazuju da nekontrolirana ilegalna migracija predstavlja konkretnu prijetnju sigurnosti europskim granicama.

"Italija neće samo stajati i gledati. Spremni smo intervenirati kako bismo obranili granice i sigurnost građana, uključujući i suspenziju Schengenskog područja sa Španjolskom", ustvrdila je konzervativna talijanska premijerka koja podržava suspenziju Španjolske iz Schengenskog područja.

 

Kritike su stigle i iz Finske. Tamošnja ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen rekla je kako je Španjolska potpuno propustila zaštiti vanjske granice Schengenskog područja, i pozvala je sve vlade da se pridruže zahtjevu Meloni. "Zemlje koje ne ispunjavaju svoje obveze u zaštiti vanjskih granica ne mogu biti članice Schengena", ustvrdila je članica finske vlade. Kasnije se i danska vlada pridružila zahtjevima za izbacivanje Španjolske iz Schengena. Francuska pak je najavila uvođenje kontrola na svojoj granici sa Španjolskom. Španjolsku je žestoko kritizirala i Trumpova administracija.

- Predsjednik Trump već dugo upozorava Europu što će se dogoditi ako uvedu krajnje lijeve, globalističke politike, uključujući i dopuštanje masovne imigracije. Španjolska i druge države koje su uvele ovu destruktivnu filozofiju moraju odmah preokrenuti smjer ili riskiraju svoju propast – rekla je zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly

Najdalje je otišao šef oporbe u Španjolskoj Alberto Núñez Feijóo, šef Narodne stranke umjerenog desnog centra. - Španjolska je granica probijena, a španjolski je teritorij okupiran. Ono što se događa u Ceuti nije samo pitanje imigracije, već kriza suvereniteta – rekao je Feijóo.

FOTO Tisuće migranata krenule prema Europi, Španjolska diže vojsku. Pogledajte prizore u Ceuti
Migrants cross on foot into North African enclave of Ceuta from Morocco
1/67
Ključne riječi
Španjolska SAD migranti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!