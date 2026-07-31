Prihodi Bosqara 40% veći, rast predvode Mlinar i Panvita

Prva polovica 2026. ponovno je pokazala da naš model rasta daje rezultate. Istodobno povećavamo prihode, profitabilnost i operativnu učinkovitost, dok održavamo vrlo snažnu kapitalnu poziciju koja nam omogućuje nastavak investicija i novih akvizicija, kazao je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding društva Bosqar Invest grupacije. Prihodi i EBITDA Bosqar Investa porasli su čak 40% u prvoj polovici godine.

U Mlinar 12 milijuna eura

Na razini 12 mjeseci ostvareni su pro forma prihodi od 747 milijuna eura te prilagođena EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) od 101 milijun eura. Grupa danas zapošljava više od 19.300 ljudi, a Future Food, ističe se, postao je prihodovno najveća poslovna vertikala. U prvom je polugodištu ostvarila 163 milijuna eura prihoda, a u posljednjih godinu na temelju procjena 348 milijuna eura, gotovo polovicu ukupnih prihoda Grupe, uz 52 milijuna eura procijenjene prilagođene EBITDA-e.

Iz Bosqara kažu kako rezultati Future Fooda potvrđuju uspješnost strategije razvoja regionalne prehrambene platforme putem kombinacije organskog rasta, operativne izvrsnosti i ciljano odabranih akvizicija. Rast su predvodili Mlinar i Panvita, koji su tijekom drugog tromjesečja nastavili ulagati u povećanje proizvodnih kapaciteta, razvoj proizvoda, tehnološke inovacije i jačanje tržišne prisutnosti. Među najvažnijim razvojnim projektima ističe se Mlinarova investicija vrijedna 12 milijuna eura i udvostručenje proizvodnih kapaciteta tvornice bureka u Osijeku, dok je Panvita nastavila ulagati u razvoj vlastitih robnih marki, digitalizaciju i primjenu naprednih tehnologija u prehrambenoj proizvodnji.

Važan strateški korak za daljnji razvoj Future Food platforme predstavlja i planirano preuzimanje 100% udjela u PIK Vrbovcu, nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji s Fortenova grupom. Zaključenje transakcije, podložno dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja, bit će jedna od najvećih investicija u povijesti Bosqar Investa što će dodatno učvrstiti poziciju Grupe kao jednog od vodećih prehrambenih sustava u regiji. Istodobno se provode i strateške razvojne inicijative i u tehnološkoj te HR vertikali. Mplus je tijekom drugog tromjesečja nastavio transformaciju poslovnog modela prema visokovrijednim AI i digitalnim uslugama za globalne klijente.

Sve spremno za PIK Vrbovec

Drugo tromjesečje 2026. obilježilo je uspješno zaključenje sekundarne javne ponude dionica (SPO), kojom je Bosqar Invest prikupio 150 milijuna eura novog kapitala najvećom dokapitalizacijom putem sekundarne javne ponude na hrvatskom tržištu kapitala. Tijekom upisa investitori su iskazali gotovo 178 milijuna eura interesa za nove dionice, a u transakciji su sudjelovala 5453 mala i 26 kvalificiranih ulagatelja, uza snažnu podršku postojećih dioničara te zaposlenika Grupe putem ESOP program. Prikupljena sredstva, ističu iz Bosqara, bit će usmjerena na financiranje planirane akvizicije PIK Vrbovca, daljnji organski razvoj postojećih kompanija, tehnološke investicije i nove akvizicije u svim poslovnim vertikalama. – S prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 42% u posljednje četiri godine, pro forma prilagođenom EBITDA-om većom od 100 milijuna eura i najsnažnijom bilancom u svojoj povijesti, Bosqar Invest ulazi u drugo polugodište 2026. s jasno definiranim razvojnim prioritetima i financijskom snagom za nastavak rasta – poručili su.