Nova Gradiška opet bira, HDZ-ov kandidat Bruno Bušić

Nova Gradiška ponovno ide na birališta. Samo nekoliko mjeseci nakon što su održani prijevremeni lokalni izbori, građani će 6. rujna još jednom birati gradonačelnika i njegova zamjenika. Bit će to treći lokalni izbori u posljednjih 15 mjeseci, a razlog je ostavka Vinka Grgića, koji se nakon nove odluke USKOK-a povukao s čelne gradske funkcije.

Odluku o raspisivanju izbora donijela je Vlada Republike Hrvatske, a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan podsjetio je kako zakon jasno propisuje da se u slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka dvije godine moraju raspisati prijevremeni izbori. Od dana raspisivanja do održavanja izbora mora proći najmanje 30, a najviše 60 dana.

Podsjećamo, Vinko Grgić lani je na lokalnim izborima četvrti put zaredom izabran za gradonačelnika. Politička saga koja je obilježila Novu Gradišku počela je u veljači, kada je Grgić uhićen u sklopu istrage koju vodi USKOK zbog sumnji na koruptivna kaznena djela. Nakon nekoliko tjedana provedenih u pritvoru podnio je ostavku, zbog čega su krajem svibnja održani prvi ovogodišnji prijevremeni izbori. Na ponovljenim izborima ponovno je kao nezavisni kandidat dobio povjerenje birača i pobijedio HDZ-ova kandidata Bernardina Trnku.

No povratak na gradonačelničku dužnost trajao je vrlo kratko. Nakon što je USKOK ponovno zatražio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, Grgić je samo dan nakon preuzimanja dužnosti ponovno podnio ostavku. Ubrzo je objavio i da se trajno povlači iz politike. Nakon toga USKOK je odustao od prijedloga za određivanje istražnog zatvora, a dužnost gradonačelnice do izbora obnaša njegova zamjenica Sabina Vlaović.

Građani će u rujnu odlučiti tko će preuzeti odgovornost za vođenje grada u novom mandatu, a predizborna kampanja već je počela. Za sada je svojeg kandidata predstavila samo jedna politička opcija – HDZ.

Novogradiški HDZ u utrku šalje novi dvojac. Kandidat za gradonačelnika je Bruno Bušić, profesor politike i gospodarstva, dok je za njegova zamjenika predložen Ivan Sertić. Bušić je na prošlim prijevremenim izborima bio kandidat za zamjenika gradonačelnika, a u kampanji je posebno naglašavao problem odlaska mladih i potrebu stvaranja uvjeta za njihov ostanak u gradu.

HDZ prvi otkrio kandidata

Iz HDZ-a poručuju kako u novom timu vide spoj mladosti i iskustva te vjeruju da upravo takva kombinacija može donijeti novu energiju, odgovornost i nastavak razvoja Nove Gradiške. Bušić će tako iz pozicije kandidata za zamjenika pokušati napraviti iskorak prema čelnoj funkciji, no tek će izbori pokazati hoće li Novogradiščani nakon turbulentnog razdoblja dati povjerenje novom političkom smjeru.