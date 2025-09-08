Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
MOGUĆE ZABRANE

Više se neće bilo kada moći kupiti hladna alkoholna pića? Stižu promjene zakona

VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 16:48

Primjerice, neka turistička mjesta koja muku muče s pijanim turistima mogla zabraniti prodaju u večernjim satima

Gradovi i općine moći će odrediti gdje i kada će trgovine i kiosci moći prodavati hladna alkoholna pića, neslužbeno doznaju 24sata. To bi trebalo biti omogućeno izmjenama Zakona o trgovini. Prema tome bi, primjerice, neka turistička mjesta koja muku muče s pijanim turistima mogla zabraniti prodaju u večernjim satima. 

- Neće više središta gradova izgledati kako sad znaju izgledati noću zbog pijančevanja. Takva kupnja nije moguća ni u nekim drugim zemljama. Ne možete na skijalištu u Austriji kupovati alkohol na kiosku ili benzinskoj postaji - rekao je za 24sata sugovornik iz Ministarstva gospodarstva. Osim za kioske, odluka bi trebala vrijediti i za velike trgovačke lance.
Ključne riječi
alkohol zakon o trgovini ministarstvo gospodarstva

TU
tuno
18:47 08.09.2025.

Ako nešto ne volim, to je toplo pivo i hladna juha.

