Više od 200 poginulih vojnika u sukobu Armenije i Azerbajdžana

Više od 200 vojnika poginulo je u pograničnim sukobima između Armenije i Azerbajdžana ovaj tjedan, objavile su obje zemlje u petak. Armenija i Azerbajdžan međusobno se optužuju za sukobe oko sporne regije Nagorno-Karabah, najsmrtonosnije od šestotjednog rata 2020. kada su poginule na tisuće ljudi.

Armenski premijer Nikol Pašinjan rekao je da je poginulo 135 armenskih vojnika, izvijestio je Interfax sa sjednice armenskog parlamenta. Ranije ovaj tjedan objavljeno je bilo da je poginulo 105 vojnika. Azerbajdžan je objavio da je poginulo 77 vojnika, prema 71 po podacima od četvrtka.

Obje zemlje rekle su da će te brojke biti i veće.

An official video by ARM MOD reportedly shows the attempt of Azeri troops to cross the Armenia-Azerbaijan border.



The attempt failed according to MOD. pic.twitter.com/kRsqMVqaqw