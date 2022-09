Glavni tajnik NATO-a o protuofenzivi: 'To ne znači kraj rata'. UN šalje promatrače u Izjum

Ukrajinske vlasti pronašle su masovnu grobnicu s više od 440 tijela u sjeveroistočnom gradu Izjumu kojeg su ukrajinske snage ponovno zauzele prije nekoliko dana. Njemački kancelar Olaf Scholz obećao je u četvrtak da će Njemačka pomagati Ukrajini "koliko god bude potrebno"

Tijek događaja

12:20 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna zemljama u razvoju poslati više od 300 tisuća tona ruskog gnojiva koje je zaglavljeno u europskim lukama ako Europa pristane dodatno ublažiti sankcije na ruski izvoz.

11:44 - Glasnogovornica Ureda UN-a za ljudska prava Liz Throssell izjavila je na konferenciji za mediji da UN planira poslati promatrače u nedavno oslobođen Izjumu, gdje su vlasti objavile da su pronašle masovnu grobnicu s 440 tijela.

"Namjeravaju otići tamo kako bi pokušali utvrditi nešto više o tome što se moglo dogoditi", kazala je.

Rekla je da ne može potvrditi nalaze li se tijela u jednoj masovnoj grobnici ili u nizu pojedinačnih grobnica.

11:30 - Njemačka je u petak preuzela podružnicu ruskog naftnog diva Rosnefta kako bi osigurala kontrolu nad njegovom rafinerijom u Schwedtu, ključnim izvorom opskrbe za Berlin.

Rosneft Deutschland testirao je odlučnost Njemačke da do kraja godine obustavi uvoz nafte iz Rusije u sklopu europskih sankcija Moskvi zbog njezine invazije na Ukrajinu. Vlada je u petak odlučila presjeći tu rutu opskrbe, povjerivši upravljanje njegovim rafinerijama u Schwedtu, Karlsruheu i Vohburgu domaćem regulatoru za energiju.

„Uz vlasništvo, otklanja se i prijetnja energetskoj sigurnosti i postavlja kamen temeljac za očuvanje i budućnost lokacije Schwedt”, priopćilo je ministarstvo gospodarstva.

10:14 - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ukrajinski protunapad protiv ruskih snaga bio vrlo učinkovit, ali je upozorio zemlje da se trebaju pripremiti da će to potrajati jer uspješna protuofenziva ne znači početak kraja rata.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS Photo: JONATHAN ERNST/REUTERS

"Naravno da je izuzetno ohrabrujuće vidjeti da su ukrajinske oružane snage uspjele vratiti teritorij i također napasti iza ruskih linija", kazao je Stoltenberg za BBC.

"Istovremeno, moramo shvatiti da ovo nije početak kraja rata, moramo biti spremni na duge staze."

10:07 - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) u petak je potvrdilo smrt hrvatskog humanitarca u Ukrajini, dodajući da njegovoj obitelji pruža konzularnu i drugu pomoć.

9:13 - Generalni stožer ukrajinske vlasti objavio je najnovije brojke ruskih gubitaka. Tvrde da je od početka rata poginulo oko 54 050 ruskih vojnika. Napominjemo, ove brojke nisu neovisno potvrđene.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.09 were approximatelyhttps://t.co/XGZqvLvlPV pic.twitter.com/z8oBjU3A3H