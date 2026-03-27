Više od 100 tisuća djece u siromaštvu, među njima i djeca branitelja

– Moji roditelji davali su sve od sebe da ja i brat ne osjetimo da odrastamo na rubu siromaštva, ali svejedno osjetite stigmatizaciju među vršnjacima, najviše kad se ide na školske izlete ili u kino. Iako to nitko ne kaže na glas, svi znaju koje dijete nije moglo dati novac za izlet ili kino i da je za njega novac dao netko drugi. Bilo da je riječ o razrednici, školi ili agenciji koja 'pokriva' troškove izleta za jedno ili dvoje djece u razredu koja su u težoj materijalnoj situaciji. Brat i ja nismo mogli ići na izvanškolsku sportsku aktivnost dok su se druga djeca hvalila kako idu i na sport i sviraju neki glazbeni instrument.