Huti zaprijetili ulaskom u rat ako se nastave napadi na Iran: 'Prsti su nam na okidaču'

Jemenski pobunjenici hutisti koje podržava Teheran u petak su izjavili da će se pridružiti ratu ako se napadi na Iran nastave, ako se druge zemlje pridruže američko-izraelskoj ofenzivi ili ako se napadi pokrenu iz Crvenog mora. "Potvrđujemo da su naši prsti na okidaču za izravnu vojnu intervenciju" ako se Washingtonu i Izraelu pridruže bilo kakvi novi savezi protiv Irana ili ako se Crveno more koristi za "neprijateljske operacije" protiv te zemlje, rekao je vojni glasnogovornik skupine Jahja Sare u televizijskom govoru.

Sare je također rekao da su hutisti spremni djelovati ako se ono što je nazvao eskalacijom protiv Irana i "osovine otpora" nastavi, ali nije rekao kakav će oblik imati bilo kakva intervencija. Naveo je i da traži prekid napada u Palestini, Libanonu, Iraku i Iranu kao i ukidanje "nepravedne blokade Jemena".

To upozorenje podiže mogućnost šireg regionalnog sukoba, posebno s obzirom na sposobnost hutista da napadnu ciljeve daleko izvan Jemena i poremete brodske rute oko Arapskog poluotoka. Hutisti do sada nisu najavljivali izravan ulazak u rat, unatoč svojim vojnim sposobnostima i geografskom položaju s pogledom na Crveno more.