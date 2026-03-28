FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
PRIJETI ŠIRENJE SUKOBA

Huti zaprijetili ulaskom u rat ako se nastave napadi na Iran: 'Prsti su nam na okidaču'

Houthis rally outside U.S. embassy in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah/REUTERS
1/5
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
28.03.2026.
u 00:03

To upozorenje podiže mogućnost šireg regionalnog sukoba, posebno s obzirom na sposobnost hutista da napadnu ciljeve daleko izvan Jemena i poremete brodske rute oko Arapskog poluotoka

Jemenski pobunjenici hutisti koje podržava Teheran u petak su izjavili da će se pridružiti ratu ako se napadi na Iran nastave, ako se druge zemlje pridruže američko-izraelskoj ofenzivi ili ako se napadi pokrenu iz Crvenog mora. "Potvrđujemo da su naši prsti na okidaču za izravnu vojnu intervenciju" ako se Washingtonu i Izraelu pridruže bilo kakvi novi savezi protiv Irana ili ako se Crveno more koristi za "neprijateljske operacije" protiv te zemlje, rekao je vojni glasnogovornik skupine Jahja Sare u televizijskom govoru.

Sare je također rekao da su hutisti spremni djelovati ako se ono što je nazvao eskalacijom protiv Irana i "osovine otpora" nastavi, ali nije rekao kakav će oblik imati bilo kakva intervencija. Naveo je i da traži prekid napada u Palestini, Libanonu, Iraku i Iranu kao i ukidanje "nepravedne blokade Jemena".

To upozorenje podiže mogućnost šireg regionalnog sukoba, posebno s obzirom na sposobnost hutista da napadnu ciljeve daleko izvan Jemena i poremete brodske rute oko Arapskog poluotoka. Hutisti do sada nisu najavljivali izravan ulazak u rat, unatoč svojim vojnim sposobnostima i geografskom položaju s pogledom na Crveno more.
Peternel: Zatražit ćemo da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj
rat na Bliskom istoku Iran Bliski istok Jemen Huti

Komentara 1

GO
GospodinZadar
23:31 27.03.2026.

Aw aw pas koji laje ne grize

