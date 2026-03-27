Tanajske ploče i natpisi cara Darija neke od naznaka da su Hrvati stigli iz Irana

Iako je hrvatski narod od svoga stupanja na povijesnu scenu poznat kao jedan od slavenskih naroda te su za najstarije dokumente, natpise i kronike imena Hrvat i Slaven sinonimi, ipak se od početka 20. stoljeća sve više ističu teorije o neslavenskom porijeklu Hrvata, odnosno njihove narodne jezgre. Prema tim mnogobrojnim teorijama, Hrvati, zapravo Protohrvati, bili bi gotskog, alarodijskog, bugarskog, avarskog, ilirskog ili iranskog porijekla. Među svim tim hipotezama i teorijama ova posljednja, tj. o iranskom porijeklu Hrvata, privukla je najveći broj pristaša, među njima i povjesničara Vladimira Košćaka. Iranska teorija o podrijetlu Hrvata pretpostavlja da su Hrvati iranskog podrijetla i temelji se na lingvističkim, povijesnim i arheološkim dokazima, kao i na nekim istraživanjima koja ukazuju na povezanost Hrvata s Iranom. Neki lingvisti tvrde da je ime "Hrvat" iranskog podrijetla. Povijesni zapisi spominju povezanost Hrvata s Iranom. Arheološka istraživanja također pružaju neke dokaze u prilog ovoj teoriji.