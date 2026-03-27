TEORIJU PROMOVIRALI MNOGI POVJESNIČARI

Tanajske ploče i natpisi cara Darija neke od naznaka da su Hrvati stigli iz Irana

Renata Rašović
27.03.2026.
u 23:00

Od svoga stupanja na povijesnu scenu Hrvati su poznati kao jedan od slavenskih naroda, ali mnogi vjeruju i u neke druge teorije

Iako je hrvatski narod od svoga stupanja na povijesnu scenu poznat kao jedan od slavenskih naroda te su za najstarije dokumente, natpise i kronike imena Hrvat i Slaven sinonimi, ipak se od početka 20. stoljeća sve više ističu teorije o neslavenskom porijeklu Hrvata, odnosno njihove narodne jezgre. Prema tim mnogobrojnim teorijama, Hrvati, zapravo Protohrvati, bili bi gotskog, alarodijskog, bugarskog, avarskog, ilirskog ili iranskog porijekla. Među svim tim hipotezama i teorijama ova posljednja, tj. o iranskom porijeklu Hrvata, privukla je najveći broj pristaša, među njima i povjesničara Vladimira Košćaka. Iranska teorija o podrijetlu Hrvata pretpostavlja da su Hrvati iranskog podrijetla i temelji se na lingvističkim, povijesnim i arheološkim dokazima, kao i na nekim istraživanjima koja ukazuju na povezanost Hrvata s Iranom. Neki lingvisti tvrde da je ime "Hrvat" iranskog podrijetla. Povijesni zapisi spominju povezanost Hrvata s Iranom. Arheološka istraživanja također pružaju neke dokaze u prilog ovoj teoriji.

porijeklo Slaveni narod Iran Hrvati

