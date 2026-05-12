Čelnik WHO-a upozorio svijet da se pripremi na moguće nove slučajeve hantavirusa: 'Treba učiti iz ovog primjera..'

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je zemlje da se pripreme na moguće nove slučajeve hantavirusa nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius, dok su francuske vlasti objavile da je jedna zaražena Francuskinja priključena na respirator zbog najtežeg oblika bolesti, javlja The Guardian.

Tedros je zahvalio Španjolskoj na 'suosjećanju i solidarnosti' zbog prihvata kruzera te pozvao druge države da slijede preporuke WHO-a, uključujući 42-dnevnu karantenu i praćenje visokorizičnih kontakata. 'Trenutno nema znakova da svjedočimo početku većeg izbijanja zaraze, no situacija se može promijeniti i moguće je da ćemo u nadolazećim tjednima vidjeti još slučajeva', rekao je u Madridu.

Kruzer MV Hondius, koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim Otocima, postao je žarište zaraze nakon smrti troje putnika - nizozemskog bračnog para i njemačkog državljanina. WHO je dosad potvrdio devet slučajeva andske varijante hantavirusa, uključujući Francuskinju i američkog državljanina evakuirane s broda.

Liječnik Xavier Lescure izjavio je da je 65-godišnja Francuskinja na intenzivnoj njezi i priključena na respirator. 'Nadamo se da će uspjeti prebroditi ovu fazu', rekao je. Španjolsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je i jedan pozitivan slučaj među 14 Španjolaca smještenih u karantenu u vojnoj bolnici u Madridu. Pacijent ima blage simptome i stabilno je. Tedros je upozorio kako se očekuju novi slučajevi zbog velikog broja kontakata među putnicima prije potvrde prvog slučaja 2. svibnja. 'Očekujemo dodatne slučajeve jer je među putnicima bilo mnogo interakcije prije uvođenja mjera zaštite', rekao je.

Posebno je pohvalio španjolsku vladu i premijera Pedra Sáncheza zbog organizacije evakuacije više od 120 putnika i članova posade nakon što su vlasti Zelenortskih Otoka odbile dopustiti pristajanje broda. 'Nadam se da će druge zemlje učiti iz ovog primjera, ne samo o obvezi pomoći nego i o suosjećanju i solidarnosti koje je Španjolska pokazala', poručio je Tedros.

Francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist izjavila je da još nije poznato je li virus mutirao, ali da su zdravstvene vlasti zasad 'prilično umirene'. Kruzer MV Hondius nakon opskrbe na Tenerifima plovi prema Rotterdamu s 25 članova posade te liječnikom i medicinskom sestrom na brodu.