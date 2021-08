Vinkovci riješili pitanje asistenata u nastavi: 'Sve funkcionira besprijekorno'

Grad Vinkovci riješio je i za školsku 2021./2022. godinu pitanje asistenata u nastavi tako da će svako dijete, koje ima tu potrebu, o čemu je odlučilo stručno tijelo, imati svoga asistenta u nastavi. Asistenti su osigurani kroz projekt „Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II“ koji se provodio od 2017. do 2021. godine.

- Započeli smo projekt s ciljem da osiguramo pomoćnike u nastavi za 32 djece. Međutim, mi smo taj broj dostigli već u prvoj školskoj godini da bi ta brojka iz godine u godinu rasla. Osjetan je broj djece koji imaju potrebe za pomoćnike u nastavi ili za stručne komunikacijske posrednike. Ukupno je 59 djece prošlo kroz projekt koji završavamo, rekla je voditeljica projekta Marina Karačić.

Govoreći o rezultatima projekta rekla je kako su tijekom provedbe zapazili novinu da dvoje djece, s obzirom na potrebe, imaju jednog pomoćnika s čime se smanjuje broj asistenata, no raste broj takve djece. Isto tako pojavio se i jedan broj djece za koje stručne službe škole procijene da im pomoćnik više nije potrebna tako da ulogu pomoćnika i komunikacijskih suradnika preuzimaju njihovi vršnjaci odnosno školski prijatelji.

Dario Dragin, ravnatelj Osnovne škole Antun Gustav Matoš, koja je kao partner uključena u projekt, rekao je kako je danas na razini grada potreba za već četrdesetak učenika od čega samo za njegovu školu 29.

- Zadovoljna su i djeca i roditelji koji i traže pomoćnike u nastavi. Uglavnom su to pozitivna iskustva. Sve funkcionira besprijekorno pri čemu naglašavam da je uloga asistenata pomoć u svakodnevnim aktivnostima od dolaska u školu, odijevanja, odlaska na toalet ili nastavu tjelesnog do pomoći pri pisanju kod primjerice grafomotoričkih problema, rekao je Dragun.

Nositelj projekta bio je Grad Vinkovci dok su partneri na projektu bile vinkovačke osnovne škole Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA.

Direktorica Agencije VIA Danijela Slipčević kazala je kako su glavni ciljevi podciljevi projekta ostvareni već u prvoj godini njegove provedbe i to od individualne podrške, jačanja znanja i kompetencija samih pomoćnika u nastavi do poticanja vršnjačke podrške i senzibiliziranja javnosti.

- Ovo nam je jedan od najznačajnijih društveno-socijalnih projekta jer smo za 59 djece koji su dio najranjivijih društvenih skupina osigurali inkluziju u samo društvo, rekla je Slipčević.

Komentirajući rezultate projekta zamjenik gradonačelnika Vinkovaca Josip Romić rekao je kako je Grad izuzetno zadovoljan projektom kroz koji je u tijeku protekle četiri godine prošlo 59 učenika s teškoćama u razvoju i 71 pomoćnik u nastavi.

- Projekt je vrijedan 5,8 milijuna kuna od čega je 92% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je ostatak nominiran u državni Fond za sufinanciranje od čega je Grad sudjelovao sa 139. 000 kuna, rekao je Romić.

VIDEO Jezivo otkriće na Google Earthu uznemirilo mnoge