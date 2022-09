Vidović Krišto traži Jandrokovićevu ostavku: Vaše vođenje sjednice dosegnulo je neviđenu razinu bahatosti

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto uputila je dopis, odnosno otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću s razlozima zbog kojih smatra da bi on trebao odmah podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Sabora. Vidović Krišto je u podužoj objavi navela brojne razloge, a njezino priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Poštovani gospodine Jandroković,

Vaše vođenje sjednice Hrvatskog sabora prošlog četvrtka dosegnulo je do sada neviđenu razinu bahatosti i antidemokratičnosti u vođenju najviše zakonodavne institucije u Republici Hrvatskoj.

Na dan kada je poginulo troje hrvatskih sugrađana u željezničkom prometu, (a u zadnjih osam dana šest naših sugrađana je izgubilo život upravo vezano uz Hrvatske željeznice), Vi ste slijepo blokirali Hrvatski sabor i njegovu ustavom propisanu nadzornu ulogu.

Hrvatske željeznice jesu simbol sustavne korupcije što je nažalost slučaj i u drugim državnim tvrtkama. To bezakonje i korupcija počeli su uzimati ono najvrijednije što svatko do nas ima, a to je ljudski život.

Najpozvanija institucija koja mora reagirati na ovaj dramatični trenutak hrvatske države, jest Hrvatski sabor, što ste Vi u četvrtak spriječili. Točku dnevnog reda koju sam predložila još u svibnju, da Sabor obveže poreznu upravu da izvrši provjeru legalnosti imovine političkih i pravosudnih dužnosnika, tj. utvrdi razmjer imovine i legalnih prihoda, Vi ste svrstali kao 202. točku dnevnog reda ove sjednice Hrvatskog sabora.

Korupcija razgrađuje i raseljava Hrvatsku, a Vi na dnevni red stavljate kao prvu točku raspravu o političkom inženjeringu i prihodima stranaka na temelju tog političko inženjeringa.

Vaše bahato, antidemokratsko i antieuropsko vođenje sjednice i nedopuštanje od naroda izabranoj zastupnici da ima mogućnost uopće obrazložiti prijedlog, doista je sramotno i u današnjom europskom parlamentarizmu neviđeno.

Nakon razotkrivanja milijardske pljačke u INI, ali i svakodnevna daljnja otkrića koja dokazuju da je Plenkovićeva vlada izravno uključena u korupciju, kao što je to slučaj sa zatvaranjem rafinerije u Sisku, Vi zlouporabom funkcije predsjednika Sabora sprječavate da Hrvatski sabor u skladu s hrvatskim Ustavom vrši nadzor nad izvršnom vlašću, tj. hrvatskom vladom.

Pljačka od milijardu kuna u INI, je kao da se u Njemačkoj razotkrije pljačka od 100 milijardi eura. Potpuno je jasno da bi nakon ovakvog otkrića u svakoj funkcionalnoj državi uslijedila korijenita i izvanredna analiza svih državnih institucija, a upravo bi parlament u svakoj državi mora biti predvodnik u tom izvanrednom političkom trenutku i predvodnik neophodnih promjena u tom izvanrednom političkom trenutku.

Umjesto da Hrvatski sabor preuzme odgovornost i prepozna dramatični trenutak svojih građana, Vi tvrdoglavo branite korupcionaški sustav te ste uvjereni da ćete putem kontroliranog i blokiranog pravosuđa, te korumpiranih medija nastaviti sprječavati vladavinu prava u Hrvatskoj i dalje obespravljivati građane.

Kako ste upravo Vi u prošlosti sudjelovali u dokazano štetnim vladama, a bili ste toga svjesni, a naknadno prikazivali nepoznavanje situacije kako biste opravdali to svoje sudjelovanje, ovaj Vam dopis upućujem kao dokument koji će Vas i Vama slične spriječiti da se lažno predstavljate u vremenu koje je pred nama, a koje će demontirati današnje korupcionaške, protudemokratske i protuhrvatske vladajuće strukture.

Stanje u Hrvatskoj je dramatično te tu dramatičnost svi hrvatski građani osjećaju u svojem svakodnevnom životu, te u svim društvenim segmentima u Hrvatskoj.

Zdravstvena skrb hrvatskih građana je u slobodnom padu; svaki zahtjevniji zdravstveni pregled sve je nedostupniji hrvatskim građanima; u zdravstvo odlaze milijarde, ali se istovremeno gomilaju milijarde gubitaka; nepravda je došla do te razine da naši građani moraju nadoplaćivati i lijekove za djecu;

Sustavno se uništava hrvatska proizvodnja hrane , uvoz hrane, pak, stalno raste, a skupoća prehrambenih proizvoda je neshvatljiva i neobjašnjiva. Brašno je duplo skuplje nego u Mađarskoj, a jestivo ulje 50% skuplje; istovremeno su plaće u Mađarskoj znatno više. Kako se to može objasniti?

Pravosuđe , umjesto da bude društveni regulator koji promiče pravednost i poštivanje zakona, u Hrvatskoj je simbol nepravde i zlouporaba.

, umjesto da bude društveni regulator koji promiče pravednost i poštivanje zakona, u Hrvatskoj je simbol nepravde i zlouporaba. Banke u Hrvatskoj, uz pokroviteljstvo HNB-a, otvoreno krše zakone, na temelju te nepravde ostvaruju ekstra profite te na temelju toga nepravedno ostvaruju visoku dobit, a hrvatski građani plaćaju trostruko ili četverostruko više kamate nego u drugim europskim državama;

u Hrvatskoj, uz pokroviteljstvo HNB-a, otvoreno krše zakone, na temelju te nepravde ostvaruju ekstra profite te na temelju toga nepravedno ostvaruju visoku dobit, a hrvatski građani plaćaju trostruko ili četverostruko više kamate nego u drugim europskim državama; HBOR kao državna razvojna banka umjesto da financira proizvodnju, izvoz i razvoj hrvatskog gospodarstva, netransparentno dodjeljuje visoke kredite dubioznim osobama i tvrtkama, a rezultat te netransparentnosti jest da trenutačno preko tri milijarde kuna koje su dospjele, ne može naplatiti;

Identično gore navedenim točkama, mogla bih opisivati i druga područja hrvatskog društva. Razlog za ovo stanje u Hrvatskoj jest blokada institucija te otvoreno kršenje zakona od najviših tijela državne vlasti, a posljedica jest opisano stanje i siromaštvo koje je prouzročeno korupcijom.

Sprječavanjem parlamentarnog nadzora izvršne vlasti kojeg Vi provodite, jest temeljni uzročnik svih drugih nepravdi i bezakonja koja se događaju u Hrvatskoj.

Podsjetit ću Vas da ste dva dana prije ostavke Ive Sanadera u intervjuu Jutarnjem listu izjavili da je navedeni Sanader idealni lider kojeg bi priželjkivala svaka europska država. Nema nikakve sumnje da ste tada, kao član vlade, itekako bili upoznati s općom korupcijom koja je tada vladala.

Potpuno je jasno, da kao što ste bili upoznati s korupcijom u Sanaderovom vremenu, tako ste upoznati i s današnjom korupcijom Plenkovićeve vlade, a Vaše blokiranje rada Sabora upravo omogućuje tu korupciju. Vi asistirate predsjedniku vlade Plenkoviću i njegovom koruptivnom načinu upravljanja Hrvatskom te time nanosite štetu svim hrvatskim građanima i potičete neviđeno raseljavanje našeg naroda.

Ovim putem Vas pozivam da podnesete ostavku i napustite hrvatsku politiku, jer Vaše djelovanje od vremena Sanadera do vremena Plenkovića jest nanošenje štete hrvatskom narodu i hrvatskoj državi" stoji u dopisu saborske zastupnice.

