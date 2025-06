Vidovdanski prosvjed katalizator je urušavanja Vučićeva režima

Aleksandar Vučić neće besposleno sjediti i gledati s terase Predsjedništva najavljen skup pod nazivom "Vidimo se na Vidovdan", već si je i sam dodijelio pune ruke posla. On će dijeliti vidovdanska odlikovanja, i to "zaslužnim pojedincima i institucijama", a među mnogim imenima, poznatim srpskoj javnosti, kako navode režimski mediji, i dvije su novinarke Informera, medija koji mnogi gledaju kao njegovu privatnu PR službu, ali i alat napada na sve neistomišljenike u Srbiji i izvan nje. Prema objektivnijim napisima srbijanskih medija, Vidovdan bi doista mogao biti presudan za sve koji u događajima tog dana sudjeluju. Jer, odlučivat će se što će biti Srbija, odnosno hoće li nastaviti kliziti prema diktaturi ili će se ipak vratiti na put demokracije u kojoj je, podsjeća, recimo, Danas, vlast smjenjivana izborima. Međutim, iako se sasvim sigurno radi o važnom danu, nema puno onih koji očekuju da bi vlast pala, ali će jučerašnjim beogradskim prosvjedima biti dodatno okrnjena. I kako se još kaže, nastupa nova društvena pa tako i politička stvarnost, to je za Srbiju sigurno.

Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara, "Dan D" za Srbiju se već uveliko dogodio. To je 22. studenoga prošle godine, kada su počeli veliki studentski prosvjedi izazvani tragedijom u Novom Sadu, koja je proizašla iz potpuno koruptivno-kriminalnog funkcioniranja sustava pod kontrolom, kako je rekao, SNS kartela te njegove arogantne i agresivne reakcije na izražavanje građanskog nezadovoljstva.

– Dan D u vezi s padom Vučićeva opskurnog režima iza je, a ne ispred nas – kaže Anđelković. Dodaje da je samo pitanje kada će se ozbiljno uzdrmani establišment definitivno urušiti, a ne hoće li se to dogoditi. Jučerašnji prosvjedi bili su samo katalizator tog procesa u kojem Vučić nije imao puno izbora, da je krenuo agresivno ubrzao bi svoj pad.

Prema njegovim riječima Srbija je ustala i jasno je da režim nema ni legalitet, ni legitimitet, ni iole veći dio građanstva uz sebe. – Oslanja se sve više na silu, a na bajunetima se ne može dugo sjediti. Čak i otvoreno totalitarni sustavi 20. stoljeća imali su dugo veliku popularnost koju su kombinirali s masovnom represijom, dok Vučiću ostaje da još određeno vrijeme žonglira s ograničenom mogućnošću nasilnog djelovanja, prljavom promidžbom i potkupljivanjem. Sve mu to daje šansu da još neko vrijeme vlada, ali ne i da prebrodi krizu u kojoj se nalazi – objašnjava Anđelković za beogradski list, dodavši kako ishod jučerašnjih prosvjeda na to ni ne utječe.

Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, smatra da je za Srbe svaki Vidovdan na neki način "Dan D", doslovno ili simbolički. Uoči jučerašnjih prosvjeda rekao je kako se za razliku od nekih drugih vidovdanskih zbivanja iz dalje i bliže prošlosti za ovo ne može sa sigurnošću reći hoće li imati slično "povijesno značenje", a i nije previše vjerojatno da će ga i biti. – No, svakako je važan politički događaj kao, u najmanju ruku, neka vrsta krupnog testa i lakmusa za utvrđivanje u kojem se smjeru razvija i ide aktualna politička kriza u Srbiji – rekao je Vukadinović. Ni on nije očekivao da će se vlast urušiti nakon još jednih prosvjeda, makar oni bili i na znakoviti dan Vidovdana koji je takve događaje u povijesti i donosio. Mahom je rasprava među viđenijim srbijanskim analitičarima i medijima išla prema tome kako će se prosvjed odvijati, nasilno ili ne, dok je vladalo zajedničko mišljenje kako će njegovi učinci biti viđeni tek kasnije.