VIDEO Zoran Milanović oglasio se mimohodu

Zoran Milanović osvrnuo se na jučerašnji zagrebački mimohod, ponoviviši da je Hrvatska u ratu pobijedila uz minimalnu pomoć iz iznozemstva te da Hrvatska slavi svoje pobjede, ali da ne mrzimo nikoga. "Potpuno smo svjesni - i želim da toga budu svjesni i oni koji dolaze iza nas, koji su tada bili djeca - da je to bila pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva tog vremena. Uz minimalnu pomoć iz inozemstva, i uglavnom uz opstrukciju tako da to pobjedu čini još puno većom. I ovo ne govorim radi žala ili zlobe, nego radi činjenica. Hrvatska je u potpunosti bila gospodar svoje sudbine, to nam je lekcija i za sutra. Imamo saveznike, ali jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske!", napisao je na Facebooku uz video s najboljim trenucima.

U jučerašnjem postroju je sudjelovalo više od 3400 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatske vatrogasne zajednice, povijesnih postrojbi te predstavnika saveznika. Mimohod je uključivao pješačke, motorizirane i mehanizirane postroje, dok su zračne snage iznad Zagreba izvele impresivan letački program s više od 40 letjelica. Završen je preletom čak devet Rafalea.

Posebnu pozornost privukli su najmoderniji borbeni sustavi, uključujući tenkove Leopard 2A, haubice PzH 2000, bespilotne letjelice Bayraktar i FPV dronove. U SPlitu je održan i mimoplov Hrvatske ratne mornarice. Za kraj, prisutni su uživali u vatrometu.