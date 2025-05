VIDEO Zastrašujuća snimka kaosa, avion s 227 putnika pogodila snažna tuča: 'Mislio da mi je to posljednji let'

Zastrašujuća snimka putničkog zrakoplova koji se našao usred snažne oluje širi se internetom. Snimka prikazuje putnike kako vrište u panici dok doživljavaju jake turbulencije u zraku. Vidi se kako mole za svoje živote dok se let trese zbog loše klime. Postoje izvješća da je u letu bilo oko 227 putnika i članova posade, a hrabrost i prisebnost pilota spasili su živote svih putnika. Postoje izvješća da je pilot proglasio izvanredno stanje na letu jer je zrakoplov naišao na jaku tuču. Incident se dogodio na letu IndiGo 6E2142 koji je putovao iz Delhija za Srinagar, javlja The Free Press Journal.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q — Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) May 21, 2025

Zrakoplov s 227 putnika i članova posade poletio je s aerodroma u Delhiju prema planu. Međutim, zrakoplov je uletio u snažnu olujnu oluju koja je rezultirala intenzivnim turbulencijama. Prema riječima putnika, zrakoplov se snažno tresao u zraku. Otvorili su se i gornji pretinci za prtljagu, a prtljaga je pala na neke od putnika. Putnici su zavladali trenucima potpune panike

IndiGo's 6E-2142 from Delhi to Srinagar caught in a severe hailstorm #aviation pic.twitter.com/Y4OHmmxSlh — Arindam Majumder (@ari_maj) May 21, 2025

Incident se prema pisanju medija dogodio u srijedu, a zrakoplov je sigurno sletio u zračnu luku Srinagar. Videozapis koji je snimio putnik, Sheikh Samiullah, i objavio na X prikazuje paniku i strah u trenutku kada je avion naišao na tuču, uzrokujući jake turbulencije. Let je tekao glatko i putnici su pretpostavili da će stići u Srinagar unutar 30 minuta kada je pilot dao znak za vezanje pojasa, rekao je Samiullah za novinsku agenciju Press Trust of India. "Bilo je toliko turbulencije da sam mislio da mi je to posljednji let. Svi su mislili da ćemo se srušiti. Bilo je to tako traumatično iskustvo“, rekao je. Često letim, ali nikad nisam doživio ništa slično. Vrlo smo zahvalni pilotu što je sigurno sletio", dodao je, javlja CNN.