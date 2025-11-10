VIDEO Zastrašujuća snimka iz BiH: Nakon sudara uzeo auto i zaletio se među ljude

Mediji u BiH raspisali su se o uznemirujućoj snimci koja kruži društvenim mrežama. Sve se dogodilo u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše. Naime, prvo se na cesti dogodio sudar, a onda dolazi do naguravanja i fizičkog sukoba među sudionicama, a onda je jedna osoba ponovo ušla automobil i zaletjela se među ljude.
Kako javlja Dnevni avaz, jedna osoba je ozlijeđena, a napadač se udaljio s mjesta incidenta.
Vozač je prema neslužbenim informacijama maloljetnik, dok je ozlijeđena osoba iz Bužima koja je putovala natrag u Sloveniju, gdje trenutačno živi.
Bosna ili Hrvatska, svejedno, da se za ovakve stvari u roku 48 sati dobije 10 godina zatvora, s vremenom bi se kukolj izdvojio od žita.