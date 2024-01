VIDEO Zabijelili se dijelovi Hrvatske: Snijeg pada i u Zagrebu, u Osijeku se već stvorio deblji sloj

Snijeg ovog je ponedjeljka u večernjim satima počeo padati u dijelovima Hrvatske. Snježne pahulje padaju već i u Zagrebu, a ceste su se već zabijelile i na sjeveru Hrvatske, kao i Slavoniji, Baranji i u Srijemu. Dok je u Zagrebu i okolici do 20 sati prevladavao slabiji snijeg, guste pahulje padaju već na istoku, u okolici Osijeka, gdje je već prekrio i ceste i automobile. Snijeg je iznenada počeo silovito padati iza 19 sati u Osijeku i sat vremena kasnije već potpuno zabijelio ceste. Da snijega ima, pokazuju i kamere HAK-a koji pak upozorava vozače da vožnju prilagode uvjetima na cesti.

- Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Na sjevero-zapadu zemlje mjestimice pada snijeg. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - izvijestili su.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Susnježicu i snijeg već je ranije najavljivao i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Za utorak se snijeg očekuje pretežito na istoku, dok se u većini Hrvatske najavljuje djelomično do ponegdje prežito sunčano vrijeme.

Zbog snijega na istoku zemlje je upaljen za danas i žuti Meteoalarm s visinom do 6 centimetra, dok će sutra većina Hrvatske biti pod upozorenjima DHMZ-a, no pretežito zbog magle u unutrašnjosti i vjetra na Jadranu.

Snijega trenutno najviše ima na Zavižanu, i to čak 27 centimetra, dok je u ostatku Hrvatske pokrivač visok do 3 centimetra. Na Puntijarki je tako zabilježen tek jedan centimetar snijega, dok je u Osijeku zabilježeno dva. Zbog novog snijega koji je počeo padati ovog ponedjeljka, moguće je kako će se ta brojka do jutra i povećati.

>> Fotografije i snimke snijega šaljite nam na dojavi@vecernji.net

POVEZANI ČLANCI: