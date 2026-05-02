PRECIZAN NAPAD

FOTO Ukrajinci probili rusku obranu: Pogođeni moćni borbeni avioni 1700 km od granice

VL
Autor
Eva Berišić
02.05.2026.
u 16:45

Procjenjuje se da Su-34 vrijedi između 35 i 50 milijuna dolara, a Su-57 između 100 i 120 milijuna.

Ukrajinske bespilotne letjelice izvele su napad na rusku zračnu bazu Šagol u Čeljabinsku, pri čemu su pogođena četiri borbena zrakoplova, potvrdio je zapovjednik Snaga za bespilotne sustave Robert "Mađar" Brovdi. Među oštećenim letjelicama nalaze se dva Su-57, jedan Su-34 te još jedan zasad neidentificirani model.

Iako je Glavni stožer Ukrajine u početku izvijestio o uništenju dvaju zrakoplova – Su-57 i Su-34 – naknadni podaci upućuju na znatno veću štetu. U kontekstu sve intenzivnijih ukrajinskih udara na rusku vojnu infrastrukturu, Moskva je dio svoje avijacije premjestila dublje u unutrašnjost zemlje. No, domet ukrajinskih dronova, koji prelazi 2000 kilometara, omogućuje napade i na udaljene ciljeve.

Satelitske snimke koje je objavio Brovdi prikazuju ostatke servisnog vozila na aerodromu, dok su oštećeni zrakoplovi nakon napada premješteni u hangare. Prema informacijama ukrajinskog Glavnog stožera, pogođeni avioni nalazili su se oko 1700 kilometara od granice. Te navode nije bilo moguće neovisno potvrditi, a ruska strana zasad se nije oglasila.

"Ciljanje višenamjenskih lovaca-bombardera Su-34 i lovaca pete generacije Su-57 ključno je za smanjenje neprijateljske udarne sposobnosti", rekao je Brovdi. Dodao je kako Su-34 može nositi vođene bombe i projektile te pogađati ciljeve, uključujući infrastrukturu i civilna područja, na udaljenosti do 1000 kilometara, piše Kyiv Independent.

"Svaki oboreni Su-34 znači manje zračnih napada, više spašenih civilnih života i manje opterećenje za sustave protuzračne obrane", dodao je. Su-57, kao najnapredniji ruski stealth lovac, predstavlja posebnu prijetnju, dok je Su-34 namijenjen taktičkim i dalekometnim bombarderskim operacijama. Procjenjuje se da Su-34 vrijedi između 35 i 50 milijuna dolara, a Su-57 između 100 i 120 milijuna.

Napad u Čeljabinsku dio je šire strategije. Ukrajina je već 1. lipnja 2025. provela veliku operaciju dronovima pod nazivom "Paukova mreža", ciljajući četiri zračne baze duboko u Rusiji. Tada je, prema dostupnim podacima, oštećen 41 zrakoplov, uz korištenje dronova skrivenih u kamionima raspoređenima na više lokacija. Napadi su nastavljeni i kasnije, u noći 4. kolovoza 2025. bespilotne letjelice Službe sigurnosti Ukrajine pogodile su pet ruskih borbenih zrakoplova na aerodromu Saki na okupiranom Krimu.

AN
antenebeski
17:15 02.05.2026.

Bravo Ukrajinci i puna podrška Ukrajincima od Hrvatskog naroda u borbi protiv smrdljivih i genocidnih Rusa.

cuvarkuca
17:15 02.05.2026.

Kasnite, Index je odavno prenio ovu vijest iz Glavnog štaba.3SU.

AGRAM
17:12 02.05.2026.

Na ovaj način uništit će im sve pomalo. Sada će putin opet po gradovima i autobusima.

