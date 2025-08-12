Naši Portali
KARLOVAC

VIDEO Vozio u krivom smjeru na izlazu s autoceste: Frontalni sudar je, srećom, izbjegnut

VL
Autor
vecernji.hr
12.08.2025.
u 13:19

Neki traže trajno oduzimanje vozačke za ovakav slučaj.

Malo je nedostajalo danas da se dogodio teški frontalni sudar u Karlovcu. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka na kojoj se vidi kako automobil vozi u suprotnom smjeru na izlazu s autoceste A1 u Karlovcu. U susret mu dolazi kombi te da vozač u desnoj traci nije usporio i približio se ogradi moglo je doći do frontalnog sudara.

- Svaki dan sa posla tuda prolazim, sada u ljeti, već dva puta mi se isto skoro dogodilo baš na tome dijelu. Jednom su išla dva auta, jedan iza drugoga , ne vide duplu liniju , užas - komentirala je jedna korisnica dodajući kako je uspjela izbjeći direktan sudar. Slične su situacije imali i drugi. Neki traže trajno oduzimanje vozačke za ovakav slučaj.

