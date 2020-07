VIDEO Virus nema šanse kod njih: Napravili su posebna odjela i postali hit

Brazil je jedna od zemalja najteže pogođena koronavirusom. Prema podacima Worldometera, u Brazilu je ukupno bilo više od 1,8 milijuna slučajeva zaraze, a preminulo je više od 72 tisuće ljudi.

Stanovnici su mjesecima bili u karanteni u nekim dijelovima zemlje i jedva su čekali da mjere popuste kako bi izašli iz domova. Među njima su i Tércio Galdino Lima i njegova supruga Alicea iz Rio de Janeira. Tercio Galdino je ima kroničnih problema s plućima i u strahu za svoje zdravlje odlučio se na potez zbog čega je ovaj par postao svjetski poznat. Kako bi se zaštitili od koronavirusa on je odlučio napraviti odjela kakva nose astronauti.

Sve je počelo kada su odlučili izaći u šetnju na jednu plažu gdje su postali glavna atrakcija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Svi su okrenuli poglede prema nama. Počeli su nas hvaliti, a moje je srce počeo ubrzano tući. Kada su nam rekli da je to originalna ideja, tada mi je laknulo - rekao je Tercio, prenose brazilski mediji.

On je na ideju došao kada je vidio doktora koji je obukao odijelo dinosaura kako bi posjetio svog sina nakon što su bili razdvojeni gotovo 40 dana. Inspiraciju za odijelo pronašao je u svojoj strasti - astronomiji. Na internetu je pronašao upute kako da napravi kacigu, a odijelo je kupio. No, na odijelo je stavio i naljepnice NASA-e.

- Ljudi vole kazališta, no ona su zatvorena. Osjećam se kao umjetnik koji nešto predstavlja i svako se jutro budim sa smiješkom. Postoje zli ljudi koji dobacuju, no ja to ignoriram. Već su rekli da sam pandemijski astronaut. Uživam u tome jer je astronaut vizija nade - rekao je Tercio.