FOTO/VIDEO Pogledajte apokaliptične prizore iz popularne destinacije: Uragan ostavio neviđeni kaos, turisti u panici

Ekstremne kiše koje je prouzročio uragan Gabrielle, pretvorile su ulice Ibize i Formentere u rijeke, a plaže u blatnjave jezera. Preko 180 milimetara oborina u samo 12 sati preplavilo je otoke, prisiljavajući vlasti na masovnu evakuaciju, a na noge je dignuta i vojska. Stručnjaci su izdali crveni najviši stupanj uzbune za Ibizu i Formenteru do 16 sati 30. rujna. U nekim područjima palo je čak 200 litara kiše po kvadratnom metru, preopteretivši sustave za odvodnju i uzrokujući kaos u gradu Ibizi. Slične oluje zahvatile su i regije Murcije i Valencije, gdje su škole zatvorene za pola milijuna učenika, a autoceste zatvorene. U srcu turističkog raja, gdje su se prije samo tjedan dana okupljali posjetitelji u potrazi za zabavama, sada vlada potpuni kaos. Snimci na društvenim mrežama prikazuju automobile odnesene u mutnim bujicama, pješake koji gaze kroz vodu duboku do koljena "Ulice su se pretvorile u rijeke, a plaže u jezera", opisao je lokalni list Periodico di Ibiza scenu na Avenida Santa Eulària. Promet je obustavljen, a škole zatvorene do daljnjega.

Zračna luka Ibiza, glavna vrata za europske turiste, postala je simbol kaosa. Kiša se prolijevala kroz krovove, poplavljujući sigurnosne kontrole i terminale, što je dovelo do preusmjeravanja letova na druge destinacije. Hitne službe reagirale su munjevitom brzinom. Masovna telefonska upozorenja pozvala su stanovnike i turiste da izbjegavaju putovanja, nizinska područja i podrumE. Aktivirana je Operativna situacija 2 Posebnog plana za rješavanje rizika od poplava (INUNBAL), a Jedinica za hitne slučajeve (UME) raspoređena je s četiri djelatnika na Ibizi, uz očekivanu podršku iz Valencije i Mallorce.

Turisti, koji su dolazili upravo da izbjegnu ljetne gužve, sada se suočavaju s noćnom morom. Wayne Lineker, britanski poduzetnik zaglavljen je u poplavama i javno se oglasio na društvenim mrežama: "Molim vas, prestanite sada. Samo želim ići kući, Zara, ovdje sam već sat vremena." Njegov klub na plaži potpuno je pod vodom, a snimci pokazuju vodu kako navirala u restorane i barove.

U Valenciji su pak vlasti ponovno aktivirale hitne mjere. U gradu Cullera, gradonačelnik Jordi Mayor pohvalio je građane zbog poštivanja upozorenja: "Da je na ulici bila starija osoba ili djeca, posljedice su mogle biti puno gore". Nacionalna uprava za ceste zatvorila je dijelove autocesta u Valenciji i Castellónu, a sportske aktivnosti su obustavljeni, piše Daily Mail.

The island of #Ibiza is currently experiencing torrential rains resulting in flooding across the island. Tourists are being advised not to travel unless necessary #ibiza2025 pic.twitter.com/gQx9FUVia5 — DannyKayIbiza (@DannyKayIbiza) September 30, 2025

ESPAÑA🇪🇸: ISLAS BALEARES, IBIZA.

> Inundaciones en España después un gran temporal de lluvia que ya lleva en algunas zonas más de 240 mm en aproximadamente 15 hrs🌧️. Hay alerta roja en la zona, se espera que pueda seguir lloviendo un par de horas más.

> Ayer, Valencia sufrió una… pic.twitter.com/CbRzCAEZt5 — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) September 30, 2025

Dok se Ibiza polako oporavlja, AEMET je snižio crveno upozorenje na narančasto za otoke, ali upozorenja ostaju za unutrašnjost Španjolske.