FOTO Oluja poplavila popularno turističko odredište: Ulice pod vodom, vatrogasci spašavali ljude

Španjolska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje zbog obilnih kiša za otočje Ibizu i Formenteru, gdje se tijekom 12 sati očekuje i do 180 mm kiše. Upozorenje je stupilo na snagu u utorak u 11 sati po lokalnom vremenu i trajat će do 16 sati. Uz to, izdano je i žuto upozorenje za grmljavinske oluje koje vrijedi od 8 do 18 sati. Lokalne vlasti izvijestile su da su vatrogasci na Ibizi morali intervenirati kako bi spasili ljude zarobljene u vozilima i domovima, piše BBC.

Flooding due to heavy rain on the island of Ibiza, Spain 🇪🇸 (30.09.2025) pic.twitter.com/4gM7xFwDVW — Disaster News (@Top_Disaster) September 30, 2025

Zbog vremenskih uvjeta zatvoren je pristup gradovima Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària, a glavna cesta E-10 je poplavljena. I otok Mallorca je pod žutim upozorenjem zbog mogućih obilnih kiša i oluja. Hitne službe upozoravaju na opasnost od poplava i savjetuju građanima da ne putuju i izbjegavaju boravak na otvorenom.

Crveno upozorenje za poznatu turističku destinaciju: Glavne ceste zatvorene, ljudi zarobljeni u domovima

Na društvenim mrežama šire se snimke dramatičnih scena iz Španjolske: ulice preplavljene vodom pretvaraju se u mutne rijeke, automobili voze djelomično potopljeni, a pješaci hodaju kroz poplave. Fotografije i videozapisi pokazuju kako voda ulazi u domove i garaže te blokira prometnice.

Storm Gabrielle unleashed torrential rain on Spain’s Valencia, Catalonia, and Aragon, dumping up to 100 litres per square meter in hours and forcing police rescues.



Rivers overflowed in towns like Aldaia and Cuarte de Huerva, disrupting schools, transport, and daily life across… pic.twitter.com/HAlK7O7HVU — TRT World (@trtworld) September 30, 2025

Građani u pogođenim područjima primili su telefonska upozorenja s uputama da izbjegavaju područja sklona poplavama poput podruma i nizinskih predjela, te da potraže viši teren ako voda prodre u njihove domove.

Jeeze! Passengers step off the sea ferry in Ibiza directly into floodwaters 😳



Bizarre!pic.twitter.com/eH7tE9TLnk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Dan ranije, oluja Gabrielle pogodila je kopneni dio Španjolske, osobito područje Valencije, gdje je u samo nekoliko sati palo do 200 mm kiše. Zbog toga su škole u regiji bile zatvorene. U utorak je razina upozorenja u Valenciji smanjena s crvene na žutu. Ova situacija događa se godinu dana nakon razornih poplava u Valenciji koje su odnijele više od 230 života.