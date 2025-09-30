Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OLUJA GABRIELLE

FOTO Oluja poplavila popularno turističko odredište: Ulice pod vodom, vatrogasci spašavali ljude

Storm Gabrielle floods Ibiza streets
Foto: @sergiovicedodj via Instagram/RE
1/3
Autor
Lina Šantak
30.09.2025.
u 18:40

I otok Mallorca je pod žutim upozorenjem zbog mogućih obilnih kiša i oluja

Španjolska meteorološka služba izdala je crveno upozorenje zbog obilnih kiša za otočje Ibizu i Formenteru, gdje se tijekom 12 sati očekuje i do 180 mm kiše. Upozorenje je stupilo na snagu u utorak u 11 sati po lokalnom vremenu i trajat će do 16 sati. Uz to, izdano je i žuto upozorenje za grmljavinske oluje koje vrijedi od 8 do 18 sati. Lokalne vlasti izvijestile su da su vatrogasci na Ibizi morali intervenirati kako bi spasili ljude zarobljene u vozilima i domovima, piše BBC.

Zbog vremenskih uvjeta zatvoren je pristup gradovima Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària, a glavna cesta E-10 je poplavljena. I otok Mallorca je pod žutim upozorenjem zbog mogućih obilnih kiša i oluja. Hitne službe upozoravaju na opasnost od poplava i savjetuju građanima da ne putuju i izbjegavaju boravak na otvorenom.

Crveno upozorenje za poznatu turističku destinaciju: Glavne ceste zatvorene, ljudi zarobljeni u domovima
Storm Gabrielle floods Ibiza streets
1/3

Na društvenim mrežama šire se snimke dramatičnih scena iz Španjolske: ulice preplavljene vodom pretvaraju se u mutne rijeke, automobili voze djelomično potopljeni, a pješaci hodaju kroz poplave. Fotografije i videozapisi pokazuju kako voda ulazi u domove i garaže te blokira prometnice.

Građani u pogođenim područjima primili su telefonska upozorenja s uputama da izbjegavaju područja sklona poplavama poput podruma i nizinskih predjela, te da potraže viši teren ako voda prodre u njihove domove.

Dan ranije, oluja Gabrielle pogodila je kopneni dio Španjolske, osobito područje Valencije, gdje je u samo nekoliko sati palo do 200 mm kiše. Zbog toga su škole u regiji bile zatvorene. U utorak je razina upozorenja u Valenciji smanjena s crvene na žutu. Ova situacija događa se godinu dana nakon razornih poplava u Valenciji koje su odnijele više od 230 života.

Ključne riječi
Španjolska nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
8
OD BALTIKA DO CRNOG MORA

Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'

Baltičke države su prve predložile ideju o zidu od dronova, što je izazvalo isprva mlaku reakciju Bruxellesa. Zahtjev za financiranje projekta od strane EU odbijen je ranije ove godine. Raspoloženje se promijenilo nakon upada dvadesetak ruskih dronova u poljski zračni prostor u rujnu, samo dan prije govora o stanju Unije, koji je održala von der Leyen.

Učitaj još