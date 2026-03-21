NAKON 18 GODINA

VIDEO O uvođenju vojnog roka u Hrvatskoj izvijestili i Britanci: Pogledajte što izvijestili

Svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u Slunju
21.03.2026.
u 10:43

Podsjetimo, juečr je u čast ročnicima iznad sve tri vojne lokacije preletio je po jedan višenamjenski borbeni avion Rafale Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Nakon što je jučer održana svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, prva nakon 18 godina kada je riječ o obveznom služenju, vijest je danas odjeknula i mnogo dalje od hrvatskih medija. Podsjetimo, 'Domovini je prisegnulo ukupno 800 ročnika, među kojima su 82 ročnice, u tri vojarne - “123. brigade HV” u Požegi, “General-bojnik Andrija Matijaš - Pauk” u Kninu i na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja', javljaju iz MORH-s. U čast ročnicima iznad sve tri vojne lokacije preletio je po jedan višenamjenski borbeni avion Rafale Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

O povratku vojnog roka u Hrvatsku izvijestio je i britanski Channel4news u kratkom videozapisu. "Hrvatska se pridružila nekolicini europskih zemalja i zemlja članica NATO-a, a sve zbog sigurnosne situacije u Europi", govori se u videozapisu. Prenesena je i izjava ministra Ivana Anušića. 

-Mi smo vjerojatno jedina država unutar NATO-a koja je uspjela u vrlo kratkom vremenu vratiti obvezno vojno osposobljavanje, mnogi to još ne mogu učiniti jer nemaju političko suglasje, možda nemaju ni dovoljno hrabrosti, a nemaju ni takav narod kao što je hrvatski narod- kazao je Anušić prilikom svečane prisege.

vojni rok Ivan Anušić ročnici

Komentara 1

Pogledaj Sve
AO
AP_ozempicoid
12:26 21.03.2026.

Za tu plaću koju sada dobiju ročnici uz besplatan stan i hranu i ja bih išao.

