VIDEO O uvođenju vojnog roka u Hrvatskoj izvijestili i Britanci: Pogledajte što izvijestili

Nakon što je jučer održana svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, prva nakon 18 godina kada je riječ o obveznom služenju, vijest je danas odjeknula i mnogo dalje od hrvatskih medija. Podsjetimo, 'Domovini je prisegnulo ukupno 800 ročnika, među kojima su 82 ročnice, u tri vojarne - “123. brigade HV” u Požegi, “General-bojnik Andrija Matijaš - Pauk” u Kninu i na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja', javljaju iz MORH-s. U čast ročnicima iznad sve tri vojne lokacije preletio je po jedan višenamjenski borbeni avion Rafale Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

O povratku vojnog roka u Hrvatsku izvijestio je i britanski Channel4news u kratkom videozapisu. "Hrvatska se pridružila nekolicini europskih zemalja i zemlja članica NATO-a, a sve zbog sigurnosne situacije u Europi", govori se u videozapisu. Prenesena je i izjava ministra Ivana Anušića.

-Mi smo vjerojatno jedina država unutar NATO-a koja je uspjela u vrlo kratkom vremenu vratiti obvezno vojno osposobljavanje, mnogi to još ne mogu učiniti jer nemaju političko suglasje, možda nemaju ni dovoljno hrabrosti, a nemaju ni takav narod kao što je hrvatski narod- kazao je Anušić prilikom svečane prisege.