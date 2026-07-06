FOTO Pogledajte nepregledne mase na sprovodu ubijenog vrhovnog vođe. Svi su imali jasnu metu

Deseci tisuća Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu, izvijestila je u ponedjeljak agencija Reuters. 
Deseci tisuća Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu, izvijestila je u ponedjeljak agencija Reuters. 
Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Državna televizija prikazala je snimke iz zraka na kojima se vide deseci tisuća ljudi okupljenih u središtu Teherana na dosad najvećoj komemoraciji u nizu višednevnih ceremonija.
Državna televizija prikazala je snimke iz zraka na kojima se vide deseci tisuća ljudi okupljenih u središtu Teherana na dosad najvećoj komemoraciji u nizu višednevnih ceremonija.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Lijes s tijelom Hameneija i lijesovi četvero članova njegove obitelji prevezeni su ulicama grada na kamionu, dok su vatrogasci vodenim mlazovima rashlađivali okupljene zbog visokih temperatura.
Lijes s tijelom Hameneija i lijesovi četvero članova njegove obitelji prevezeni su ulicama grada na kamionu, dok su vatrogasci vodenim mlazovima rashlađivali okupljene zbog visokih temperatura.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Prolazeći ispod mosta, dio okupljenih bacao je kamenje na plakat s fotografijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojem je bio prikazan metak usmjeren prema njegovoj glavi. Na plakatu je pisalo: "Sjedinjene Države ubile su našeg oca. Nećemo vas pustiti."
Prolazeći ispod mosta, dio okupljenih bacao je kamenje na plakat s fotografijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojem je bio prikazan metak usmjeren prema njegovoj glavi. Na plakatu je pisalo: "Sjedinjene Države ubile su našeg oca. Nećemo vas pustiti."
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Sudionici povorke nosili su iranske zastave i crvene transparente sa sloganima koji pozivaju na "Hameneijeve osvetnike", oslanjajući se na simboliku šijitske tradicije.
Sudionici povorke nosili su iranske zastave i crvene transparente sa sloganima koji pozivaju na "Hameneijeve osvetnike", oslanjajući se na simboliku šijitske tradicije.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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U nedjelju su uz Hameneijev lijes molila trojica njegovih sinova, no novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei nije se pojavio u javnosti. Prema navodima iranskih medija, zadobio je teške ozljede u napadu u kojem je poginuo njegov otac te od početka rata 28. veljače nije viđen u javnosti.
U nedjelju su uz Hameneijev lijes molila trojica njegovih sinova, no novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei nije se pojavio u javnosti. Prema navodima iranskih medija, zadobio je teške ozljede u napadu u kojem je poginuo njegov otac te od početka rata 28. veljače nije viđen u javnosti.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Komemoracije su počele u petak kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove kćeri, njezina 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija. Tijekom vikenda održane su velike komemoracije na otvorenom.
Komemoracije su počele u petak kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove kćeri, njezina 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija. Tijekom vikenda održane su velike komemoracije na otvorenom.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Kasnije ovoga tjedna Hameneijevo tijelo bit će preneseno u sveti šijitski grad Kom, zatim u dva šijitska svetišta u susjednom Iraku, prije nego što bude pokopano u svetištu u Mašhadu na sjeveroistoku Irana.
Kasnije ovoga tjedna Hameneijevo tijelo bit će preneseno u sveti šijitski grad Kom, zatim u dva šijitska svetišta u susjednom Iraku, prije nego što bude pokopano u svetištu u Mašhadu na sjeveroistoku Irana.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država završio je prošlog mjeseca preliminarnim mirovnim sporazumom, nakon čega su obje strane proglasile pobjedu. Iransko klerikalno vodstvo ostalo je na vlasti, a stečena je i nova moć nadzorom nad globalnom opskrbom energijom kroz Hormuški tjesnac.
Rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država završio je prošlog mjeseca preliminarnim mirovnim sporazumom, nakon čega su obje strane proglasile pobjedu. Iransko klerikalno vodstvo ostalo je na vlasti, a stečena je i nova moć nadzorom nad globalnom opskrbom energijom kroz Hormuški tjesnac.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Američki predsjednik Donald Trump također je proglasio pobjedu, iako ciljevi koje je postavio na početku rata - uništavanje iranskih nuklearnih i raketnih sposobnosti, okončanje sposobnosti Irana da napada susjede te stvaranje uvjeta za Irance da zbace svoje vođe - još nisu ostvareni. Trump je tijekom vikenda izjavio da su mirovni pregovori s Iranom odgođeni za tjedan dana zbog pogrebnih ceremonija.
Američki predsjednik Donald Trump također je proglasio pobjedu, iako ciljevi koje je postavio na početku rata - uništavanje iranskih nuklearnih i raketnih sposobnosti, okončanje sposobnosti Irana da napada susjede te stvaranje uvjeta za Irance da zbace svoje vođe - još nisu ostvareni. Trump je tijekom vikenda izjavio da su mirovni pregovori s Iranom odgođeni za tjedan dana zbog pogrebnih ceremonija.
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je Hamenei ubijen zato što je predvodio program usmjeren na uništenje Izraela te poručio da će "svaki iranski vođa koji ponovno bude provodio planove za uništenje Izraela biti ubijen".
Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je Hamenei ubijen zato što je predvodio program usmjeren na uništenje Izraela te poručio da će "svaki iranski vođa koji ponovno bude provodio planove za uništenje Izraela biti ubijen".
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: IRIB/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS
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Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS
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Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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OGLAS
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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OGLAS
Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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