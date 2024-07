VIDEO Ukrajinci odgovorili na napade: Zasuli Rusiju dronovima, gore skladišta nafte

Jedna osoba je poginula, dok su se dvije trafostanice i skladište nafte zapalili nakon što je Ukrajina lansirala desetke dronova u napadima na nekoliko regija, rekli su ruski dužnosnici u utorak. Napadi su uslijedili nakon što je Rusija u ponedjeljak projektilom usred bijela dana raznijela glavnu dječju bolnicu u Kijevu i zasula projektile širom Ukrajine, ubivši najmanje 41 civila u najsmrtonosnijem valu zračnih napada u posljednjih nekoliko mjeseci.

Ruski sustavi protuzračne obrane uništili su 38 bespilotnih letjelica, uključujući 21 iznad južne regije Rostov i sedam iznad Kurska, a obje graniče s Ukrajinom, objavilo je rusko ministarstvo obrane u priopćenju u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Ukupan broj dronova koje je Ukrajina lansirala nije odmah poznat, piše Reuters.

/2. The moment of the strike on Russian oil depot in Kalach-na-Donu pic.twitter.com/vtd5dAw8Ze

Eksplozije su se čule u gradu Kalach-on-the-Don u južnoj ruskoj regiji Volgograd, priopćio je Telegram kanal Baza, koji ima izvore u ruskim policijskim snagama. U objavi na Telegramu regionalni guverner Andrej Bočarov rekao je da su elektrana i skladište nafte zapaljeni krhotinama koje su pale iz bespilotnih letjelica koje su uništili ruski sustavi protuzračne obrane.

🚨🚨🇺🇦🇷🇺



This morning a #Russian oil depot in Kalach-na-Donu, #Volgograd region, was attacked by drones. 400km from the frontline.#Ukraine #Russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/0U9lQCe801