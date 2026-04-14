'OVO UOPĆE NIJE NAMJEŠTENO'

Trump naručio McDonald’s u Bijelu kuću pa nagradio dostavljačicu: Evo koliku je napojnicu ostavio

Lorena Posavec
14.04.2026.
u 00:18

Dostavljačica, odjevena u crvenu majicu s natpisom "DoorDash Grandma", rekla je predsjedniku da njegova narudžba sadrži njegove favorite

Donald Trump počastio je dostavljačicu hrane iz DoorDasha napojnicom od 100 dolara nakon što mu je u ponedjeljak u Ovalni ured dostavila dvije vrećice McDonald's hrane. Radnica, koju je tvrtka identificirala kao Sharon Simmons, predala je predsjedniku njegov omiljeni fast food na kolonadi ispred Zapadnog krila. "Ovo ne izgleda namješteno", našalio se Trump, koji je dostavu iskoristio kako bi promovirao svoju inicijativu "bez poreza na napojnice", dok se rok za podnošenje poreznih prijava za 2025. za većinu Amerikanaca približavao za dva dana. Na pitanje je li Simmons dobila dobru napojnicu, predsjednik je posegnuo u džep, izvadio novčanicu od 100 dolara i pružio joj je. "Da", odgovorila je.

Simmons, odjevena u crvenu majicu s natpisom "DoorDash Grandma", rekla je predsjedniku da njegova narudžba sadrži "vaše favorite". Vrećice su bile pune cheeseburgera i krumpirića, priopćila je Bijela kuća, dodajući da je "predsjednik velikodušno podijelio hranu sa svojim osobljem u Zapadnom krilu". Trump je ranije rekao da su mu omiljena jela iz McDonald’sa Filet-O-Fish sendvič, Big Mac, pomfrit i čokoladni shake, prenosi NY Post.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine Trump je, podsjetimo, posluživao pomfrit i radio na drive-thru jedne franšize u Feasterville-Trevoseu u Pennsylvaniji. Trumpov zakon "One Big Beautiful Bill" izuzeo je do 25.000 dolara napojnica od oporezivanja za pojedince koji godišnje zarađuju manje od 150.000 dolara, dok se doprinosi na plaće i dalje primjenjuju. Zakonodavstvo je također donijelo poreznu olakšicu na prekovremeni rad za 2025. godinu.

