Štrajk u školama

VIDEO Učiteljski Band Aid snimio pjesmu: 'Ne znam koji vjetar puše'

Nazvao me moj prijatelj koji je negdje čuo tu pjesmu, vozeći se u autu ili nešto slično. Rekao mi je 'daj da to snimimo'. Odgovorio sam mu, može, ali to mora biti danas - kaže kutinski glazbenik